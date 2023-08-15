ВВС Украины: ВСУ никогда не удавалось сбить российскую ракету X-22

16 августа 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

Российские ракеты X-22 недоступны ВСУ для уничтожения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинской противовоздушной обороне (ПВО) еще ни разу не удавалось сбить российскую ракету X-22. Ракета является сверхзвуковой и недоступна противнику для уничтожения. Об этом заявил советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. «Украинской ПВО еще ни разу не удавалось сбить ракеты X-22 <…> Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами как Patriot. Они уничтожают баллистику, „Кинжалы“, потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой… Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО», — сказал Игнат. Его слова приводит издание «Страна». Он добавил, что российские войска также используют тактику быстрой смены траектории движения ракет. Поэтому украинская система ПВО часто не может выявить снаряды. Как пишет Der Spiegel, в распоряжении президента России Владимира Путина есть оружие, которое считается самым эффективным. Минные поля входят в оборонительную систему, построенную российскими войсками, которая представляет собой масштабную и непроходимую структуру. Власти Украины тоже признали превосходство российской армии. ВСУ не хватает боеприпасов, а также они сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящей украинские силы численностью российской армии. Об этом в интервью изданию Corriere della Sera сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинской противовоздушной обороне (ПВО) еще ни разу не удавалось сбить российскую ракету X-22. Ракета является сверхзвуковой и недоступна противнику для уничтожения. Об этом заявил советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. «Украинской ПВО еще ни разу не удавалось сбить ракеты X-22 <…> Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами как Patriot. Они уничтожают баллистику, „Кинжалы“, потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой… Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО», — сказал Игнат. Его слова приводит издание «Страна». Он добавил, что российские войска также используют тактику быстрой смены траектории движения ракет. Поэтому украинская система ПВО часто не может выявить снаряды. Как пишет Der Spiegel, в распоряжении президента России Владимира Путина есть оружие, которое считается самым эффективным. Минные поля входят в оборонительную систему, построенную российскими войсками, которая представляет собой масштабную и непроходимую структуру. Власти Украины тоже признали превосходство российской армии. ВСУ не хватает боеприпасов, а также они сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящей украинские силы численностью российской армии. Об этом в интервью изданию Corriere della Sera сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет MK.RU.