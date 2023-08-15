Власти ЯНАО будут привлекать контрактников для участия в СВО из других регионов

В ЯНАО военкоматы получат право отбирать для участия в специальной военной операции контрактников из других регионов России. Прошедшие отбор добровольцы смогут рассчитывать на региональные меры поддержки, следует из проекта изменений в постановление правительства ЯНАО от 3 июня 2022 года.
«Проектом постановления устанавливается дополнительная категория граждан для получения мер соцподдержки, предусмотренных для участников СВО — военнослужащие, отобранные военкоматом округа для прохождения военной службы в комплектуемых воинских частях. При этом возможность пользоваться льготами у данных граждан возникает даже при отсутствии постоянной регистрации на Ямале», — комментирует проект документа пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Лица, заключившие контракт с Минобороны в ЯНАО кроме положенных по контракту федеральных выплат, получат от округа единовременную выплату в 300 тысяч рублей и такую же сумму на приобретение необходимой экипировки. Также им компенсируют проезд до учебного центра в Тюмени или Екатеринбурге.
Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых территорий России принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и с Ямала.
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