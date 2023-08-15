15 августа 2023
14 августа 2023

Власти ЯНАО будут привлекать контрактников для участия в СВО из других регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, военкомат, милитаризация, служба по контракту, мобилизация, z войска, мобильный пункт призыва
Для получения ямальских мер поддержки достаточно подписать контракт на территории ЯНАО Фото:

В ЯНАО военкоматы получат право отбирать для участия в специальной военной операции контрактников из других регионов России. Прошедшие отбор добровольцы смогут рассчитывать на региональные меры поддержки, следует из проекта изменений в постановление правительства ЯНАО от 3 июня 2022 года.

«Проектом постановления устанавливается дополнительная категория граждан для получения мер соцподдержки, предусмотренных для участников СВО — военнослужащие, отобранные военкоматом округа для прохождения военной службы в комплектуемых воинских частях. При этом возможность пользоваться льготами у данных граждан возникает даже при отсутствии постоянной регистрации на Ямале», — комментирует проект документа пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Лица, заключившие контракт с Минобороны в ЯНАО кроме положенных по контракту федеральных выплат, получат от округа единовременную выплату в 300 тысяч рублей и такую же сумму на приобретение необходимой экипировки. Также им компенсируют проезд до учебного центра в Тюмени или Екатеринбурге.

Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых территорий России принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и с Ямала.

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В ЯНАО военкоматы получат право отбирать для участия в специальной военной операции контрактников из других регионов России. Прошедшие отбор добровольцы смогут рассчитывать на региональные меры поддержки, следует из проекта изменений в постановление правительства ЯНАО от 3 июня 2022 года. «Проектом постановления устанавливается дополнительная категория граждан для получения мер соцподдержки, предусмотренных для участников СВО — военнослужащие, отобранные военкоматом округа для прохождения военной службы в комплектуемых воинских частях. При этом возможность пользоваться льготами у данных граждан возникает даже при отсутствии постоянной регистрации на Ямале», — комментирует проект документа пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Лица, заключившие контракт с Минобороны в ЯНАО кроме положенных по контракту федеральных выплат, получат от округа единовременную выплату в 300 тысяч рублей и такую же сумму на приобретение необходимой экипировки. Также им компенсируют проезд до учебного центра в Тюмени или Екатеринбурге. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых территорий России принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и с Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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