Власти ЯНАО будут привлекать контрактников для участия в СВО из других регионов

16 августа 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Для получения ямальских мер поддержки достаточно подписать контракт на территории ЯНАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ЯНАО военкоматы получат право отбирать для участия в специальной военной операции контрактников из других регионов России. Прошедшие отбор добровольцы смогут рассчитывать на региональные меры поддержки, следует из проекта изменений в постановление правительства ЯНАО от 3 июня 2022 года. «Проектом постановления устанавливается дополнительная категория граждан для получения мер соцподдержки, предусмотренных для участников СВО — военнослужащие, отобранные военкоматом округа для прохождения военной службы в комплектуемых воинских частях. При этом возможность пользоваться льготами у данных граждан возникает даже при отсутствии постоянной регистрации на Ямале», — комментирует проект документа пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Лица, заключившие контракт с Минобороны в ЯНАО кроме положенных по контракту федеральных выплат, получат от округа единовременную выплату в 300 тысяч рублей и такую же сумму на приобретение необходимой экипировки. Также им компенсируют проезд до учебного центра в Тюмени или Екатеринбурге. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых территорий России принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и с Ямала.

В ЯНАО военкоматы получат право отбирать для участия в специальной военной операции контрактников из других регионов России. Прошедшие отбор добровольцы смогут рассчитывать на региональные меры поддержки, следует из проекта изменений в постановление правительства ЯНАО от 3 июня 2022 года. «Проектом постановления устанавливается дополнительная категория граждан для получения мер соцподдержки, предусмотренных для участников СВО — военнослужащие, отобранные военкоматом округа для прохождения военной службы в комплектуемых воинских частях. При этом возможность пользоваться льготами у данных граждан возникает даже при отсутствии постоянной регистрации на Ямале», — комментирует проект документа пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Лица, заключившие контракт с Минобороны в ЯНАО кроме положенных по контракту федеральных выплат, получат от округа единовременную выплату в 300 тысяч рублей и такую же сумму на приобретение необходимой экипировки. Также им компенсируют проезд до учебного центра в Тюмени или Екатеринбурге. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых территорий России принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и с Ямала.