В Екатеринбурге на 17 часов задержали рейс в ХМАО. Скрин

17 августа 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Лайнер должен был вылететь из Кольцово 16 августа в 14 часов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге задержали вылет самолета авиакомпании RusLine в Белоярский (ХМАО) на 17 часов. Лайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был вылететь 16 августа в 14:10. Рейс задержали до утра 17 августа. «Рейс 7R-825 задержан в Кольцово до 17 августа 07:15. Самолет RusLine должен был вылететь из Екатеринбурга в Белоярский 16 августа в 14:10», — следует из данных с сайта Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте екатеринбургского аэропорта не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу RusLine, ответ ожидается. 13 августа более 800 свердловских туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью (Турция). Пассажиры ждали рейсы авиакомпании Red Wings трое суток. В пресс-службе авиакомпании заявили, что это вызвано поломкой лайнеров. Росавиация поручила выделить резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры с задержанными туристами вернулись в Анталью и в Екатеринбург 15 августа. Самолет должен был вылететь 16 августа в 14:10 Скриншот: сайт аэропорта Кольцово [https://svx.aero/board]

В Екатеринбурге задержали вылет самолета авиакомпании RusLine в Белоярский (ХМАО) на 17 часов. Лайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был вылететь 16 августа в 14:10. Рейс задержали до утра 17 августа. «Рейс 7R-825 задержан в Кольцово до 17 августа 07:15. Самолет RusLine должен был вылететь из Екатеринбурга в Белоярский 16 августа в 14:10», — следует из данных с сайта Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте екатеринбургского аэропорта не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу RusLine, ответ ожидается. 13 августа более 800 свердловских туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью (Турция). Пассажиры ждали рейсы авиакомпании Red Wings трое суток. В пресс-службе авиакомпании заявили, что это вызвано поломкой лайнеров. Росавиация поручила выделить резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры с задержанными туристами вернулись в Анталью и в Екатеринбург 15 августа.