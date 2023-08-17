В Екатеринбурге на 17 часов задержали рейс в ХМАО. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, руслайн, взлет самолета, rusline
Лайнер должен был вылететь из Кольцово 16 августа в 14 часов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержали вылет самолета авиакомпании RusLine в Белоярский (ХМАО) на 17 часов. Лайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был вылететь 16 августа в 14:10. Рейс задержали до утра 17 августа.

«Рейс 7R-825 задержан в Кольцово до 17 августа 07:15. Самолет RusLine должен был вылететь из Екатеринбурга в Белоярский 16 августа в 14:10», — следует из данных с сайта Кольцово.

Точная причина задержки рейса на сайте екатеринбургского аэропорта не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу RusLine, ответ ожидается.

13 августа более 800 свердловских туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью (Турция). Пассажиры ждали рейсы авиакомпании Red Wings трое суток. В пресс-службе авиакомпании заявили, что это вызвано поломкой лайнеров. Росавиация поручила выделить резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры с задержанными туристами вернулись в Анталью и в Екатеринбург 15 августа.

Самолет должен был вылететь 16 августа в 14:10
Самолет должен был вылететь 16 августа в 14:10

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В Екатеринбурге задержали вылет самолета авиакомпании RusLine в Белоярский (ХМАО) на 17 часов. Лайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был вылететь 16 августа в 14:10. Рейс задержали до утра 17 августа. «Рейс 7R-825 задержан в Кольцово до 17 августа 07:15. Самолет RusLine должен был вылететь из Екатеринбурга в Белоярский 16 августа в 14:10», — следует из данных с сайта Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте екатеринбургского аэропорта не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу RusLine, ответ ожидается. 13 августа более 800 свердловских туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью (Турция). Пассажиры ждали рейсы авиакомпании Red Wings трое суток. В пресс-службе авиакомпании заявили, что это вызвано поломкой лайнеров. Росавиация поручила выделить резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры с задержанными туристами вернулись в Анталью и в Екатеринбург 15 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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