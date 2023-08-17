Курганские власти помогают восстанавливать школу и общежитие в ЛНР

Курганцы продолжают помогать подшефному региону Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР) восстанавливать местную школу и общежитие. Об этом сообщает первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telegram-канале.
«Продолжаем помогать подшефным территориям — Краснодону и Краснодонскому району ЛНР. В пищеблоке Краснодонской школы №4 полностью завершен демонтаж, установлены новые окна, идут отделочные, электромонтажные, сантехнические работы. Кроме того, курганские специалисты помогают восстанавливать соцобщежитие и помещение для центра детских инициатив в Молодогвардейске» — сообщает Куташи. Геодезисты Курганской области работают в парке имени Молодой гвардии, проект благоустройства который стал победителем Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды.
В 2024—2025 годах также запланированы работы по восстановлению социальной инфраструктуры и жилого фонда подшефной территории. По словам Куташи, на определенных объектах были выполнены обмерочные работы и ведется разработка проектно-сметной документации.
Ранее URA.RU писало, что специалисты из Курганской области приступили к капитальному ремонту пищеблока в одной из школ Краснодона в Луганской народной республике. Ремонт планируется завершить до начала учебного года.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.