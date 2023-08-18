В Кургане закрыли для движения несколько центральных улиц

Мэрия Кургана: центральные улицы Кургана закрыты для проведения Дня города

19 августа 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Ограничения будут действовать 19 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане для проведения Дня города временно перекрыли несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Ограничения будут действовать 19 августа с шести часов утра до 11 часов вечера. «В связи с проведением праздника Дня города, 19 августа с 06:00 до 23:00 закрыты несколько улиц. Движение запрещено по ул. Гоголя от ул. Ленина до ул. Томина, по ул. Володарского от ул. Гоголя до ул. К. Маркса и по ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Комсомольская», — написано в telegram-канале администрации Кургана. В связи с ограничением частично изменилось и движение общественного транспорта. Автобусы под номерами 7, 45, 51, 54, 57, 75 и 91 будут следовать по ул. Гоголя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по обычным маршрутам. Номера 11, 58, 92 — ул. Гоголя, Ленина, Станционная, площадь имени Слосмана, площадь имени Собанина, Р. Зорге, а 94 — ул. Савельева, К. Мяготина, Ленина, Станционная, Слосмана, Собанина и Р. Зорге.

В Кургане для проведения Дня города временно перекрыли несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Ограничения будут действовать 19 августа с шести часов утра до 11 часов вечера. «В связи с проведением праздника Дня города, 19 августа с 06:00 до 23:00 закрыты несколько улиц. Движение запрещено по ул. Гоголя от ул. Ленина до ул. Томина, по ул. Володарского от ул. Гоголя до ул. К. Маркса и по ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Комсомольская», — написано в telegram-канале администрации Кургана. В связи с ограничением частично изменилось и движение общественного транспорта. Автобусы под номерами 7, 45, 51, 54, 57, 75 и 91 будут следовать по ул. Гоголя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по обычным маршрутам. Номера 11, 58, 92 — ул. Гоголя, Ленина, Станционная, площадь имени Слосмана, площадь имени Собанина, Р. Зорге, а 94 — ул. Савельева, К. Мяготина, Ленина, Станционная, Слосмана, Собанина и Р. Зорге.