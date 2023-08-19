19 августа 2023
18 августа 2023

Курганец получил срок за попытку украсть холодильник и батарею

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил злоумышленника к условному сроку Фото:

Житель Курганской области получил условный срок за неудачную попытку выкрасть батарею и холодильник. Вломиться в дом соседей осужденный решился, когда у него закончился алкоголь, написано на сайте Шатровского районного суда.

«Мужчина ничего ценного в доме не нашел и решил взять алюминиевые батареи, но не смог отсоединить их от труб. Тогда он решил взять холодильник, когда стал двигать — отпала дверь. Фигурант дела оставил ее в сенях, а холодильник понес на улицу. Проходя через упавший забор, бросил на него холодильник, а потом скрылся с места происшествия. Ему назначено наказание в один год лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период», — написано в решении.

Суд при вынесении вердикта принял во внимание, что потерпевшему мог быть причинен значительный материальный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.

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Житель Курганской области получил условный срок за неудачную попытку выкрасть батарею и холодильник. Вломиться в дом соседей осужденный решился, когда у него закончился алкоголь, написано на сайте Шатровского районного суда. «Мужчина ничего ценного в доме не нашел и решил взять алюминиевые батареи, но не смог отсоединить их от труб. Тогда он решил взять холодильник, когда стал двигать — отпала дверь. Фигурант дела оставил ее в сенях, а холодильник понес на улицу. Проходя через упавший забор, бросил на него холодильник, а потом скрылся с места происшествия. Ему назначено наказание в один год лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период», — написано в решении. Суд при вынесении вердикта принял во внимание, что потерпевшему мог быть причинен значительный материальный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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