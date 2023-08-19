Курганец получил срок за попытку украсть холодильник и батарею

20 августа 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Суд приговорил злоумышленника к условному сроку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Курганской области получил условный срок за неудачную попытку выкрасть батарею и холодильник. Вломиться в дом соседей осужденный решился, когда у него закончился алкоголь, написано на сайте Шатровского районного суда. «Мужчина ничего ценного в доме не нашел и решил взять алюминиевые батареи, но не смог отсоединить их от труб. Тогда он решил взять холодильник, когда стал двигать — отпала дверь. Фигурант дела оставил ее в сенях, а холодильник понес на улицу. Проходя через упавший забор, бросил на него холодильник, а потом скрылся с места происшествия. Ему назначено наказание в один год лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период», — написано в решении. Суд при вынесении вердикта принял во внимание, что потерпевшему мог быть причинен значительный материальный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.

Житель Курганской области получил условный срок за неудачную попытку выкрасть батарею и холодильник. Вломиться в дом соседей осужденный решился, когда у него закончился алкоголь, написано на сайте Шатровского районного суда. «Мужчина ничего ценного в доме не нашел и решил взять алюминиевые батареи, но не смог отсоединить их от труб. Тогда он решил взять холодильник, когда стал двигать — отпала дверь. Фигурант дела оставил ее в сенях, а холодильник понес на улицу. Проходя через упавший забор, бросил на него холодильник, а потом скрылся с места происшествия. Ему назначено наказание в один год лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период», — написано в решении. Суд при вынесении вердикта принял во внимание, что потерпевшему мог быть причинен значительный материальный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.