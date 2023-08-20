В ЯНАО на «трассе смерти» погиб водитель иномарки. Фото

В ЯНАО на автодороге Сургут — Салехард погиб водитель Ford

21 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

На трассе Сургут — Салехард улетел в кювет Ford, водитель погиб Фото: Московец Илья © URA.RU В ЯНАО утром 21 августа на 752 километре автодороги Сургут — Салехард, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», опрокинулся Ford. Водитель автомобиля погиб, пассажир в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба окружного УГИБДД. «В 8 часов 55 минут водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП один человек погиб, один в тяжелом состоянии доставлен в ЦГБ», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.



Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пассажира в пресс-службу окружного депздрава. На момент написания новости ответ не получен. 21 августа Ford вылетел с дороги в кювет Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» — https://t.me/gibdd89/4199 Водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» — https://t.me/gibdd89/4199

В ЯНАО утром 21 августа на 752 километре автодороги Сургут — Салехард, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», опрокинулся Ford. Водитель автомобиля погиб, пассажир в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба окружного УГИБДД. «В 8 часов 55 минут водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП один человек погиб, один в тяжелом состоянии доставлен в ЦГБ», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пассажира в пресс-службу окружного депздрава. На момент написания новости ответ не получен.