20 августа 2023
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В ЯНАО на «трассе смерти» погиб водитель иномарки. Фото

В ЯНАО на автодороге Сургут — Салехард погиб водитель Ford
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
На трассе Сургут — Салехард улетел в кювет Ford, водитель погиб Фото:

В ЯНАО утром 21 августа на 752 километре автодороги Сургут — Салехард, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», опрокинулся Ford. Водитель автомобиля погиб, пассажир в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба окружного УГИБДД.

«В 8 часов 55 минут водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП один человек погиб, один в тяжелом состоянии доставлен в ЦГБ», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пассажира в пресс-службу окружного депздрава. На момент написания новости ответ не получен.

21 августа Ford вылетел с дороги в кювет
21 августа Ford вылетел с дороги в кювет
Фото:
Водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
Водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
Фото:

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В ЯНАО утром 21 августа на 752 километре автодороги Сургут — Салехард, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», опрокинулся Ford. Водитель автомобиля погиб, пассажир в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба окружного УГИБДД. «В 8 часов 55 минут водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП один человек погиб, один в тяжелом состоянии доставлен в ЦГБ», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пассажира в пресс-службу окружного депздрава. На момент написания новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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