В ЯНАО утром 21 августа на 752 километре автодороги Сургут — Салехард, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», опрокинулся Ford. Водитель автомобиля погиб, пассажир в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба окружного УГИБДД.
«В 8 часов 55 минут водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП один человек погиб, один в тяжелом состоянии доставлен в ЦГБ», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пассажира в пресс-службу окружного депздрава. На момент написания новости ответ не получен.
В ЯНАО утром 21 августа на 752 километре автодороги Сургут — Салехард, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», опрокинулся Ford. Водитель автомобиля погиб, пассажир в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба окружного УГИБДД. «В 8 часов 55 минут водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП один человек погиб, один в тяжелом состоянии доставлен в ЦГБ», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пассажира в пресс-службу окружного депздрава. На момент написания новости ответ не получен.