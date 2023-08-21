Спасенному из трясины грибнику курганские врачи провели операцию

Спасенному из трясины грибнику курганские медики провели операцию

Жизнь 80-летнего грибника спасли дважды Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курганской областной клинической больнице прооперировали грибника, который едва не утонул в трясине Далматовского округа. 80-летнему пенсионеру после спасения из болота также потребовался гемодиализ, рассказали в областной больнице.

«Пострадавшего доставили в Далматовскую ЦРБ с низким давлением и переохлаждением. Сотрудники ЦРБ проводили все необходимое лечение, но состояние мужчины ухудшалось. Было принято решение о переводе пациента в нашу больницу в отделение гемодиализа, где с первого дня начали проводить заместительную почечную терапию (гемодиализ)», — говорится в сообщении в группе КОКБ во «ВКонтакте».

На четвертые сутки пенсионер пожаловался на боли в животе. При обследовании хирурги выявили перфорацию дивертикула сигмовидной кишки (патологические выпячивания стенки кишки). Пациенту успешно провели операцию. Функция почек у пенсионера восстановлена, сейчас он готовится к выписке и благодарит сотрудников МЧС и врачей за спасение.

Ранее URA.RU писало, что потерявшийся в лесу курганский грибник застрял по горло в трясине. В Далматовском округе 25 июля 80-летний пенсионер ушел в лес и заблудился. 26 июля дедушка позвонил родственникам и сообщил, что вышел к какому-то водоему. Свердловский пристав в составе отряда добровольцев заметила голову грибника, увязшего в болоте по уши. Девушка позвала спасателей, мужчину вытащили и передали медикам.