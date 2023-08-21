Звезда Stand Up на ТНТ Гурам Амарян выступит в ЯНАО

22 августа 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Популярный стендап-комик Гурам Амарян приедет с концертами в ЯНАО Фото: Размик Закарян © URA.RU Резидент Stand Up на ТНТ Гурам Амарян приедет с концертами в ЯНАО. Артист выступит в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Губкинском, говорится на официальном сайте артиста. «В Салехарде выступление состоится 7 ноября в Окружном центре национальных культур. В Ноябрьске 13 ноября в СОК „Зенит“. В Губкинском 14 ноября в ДК „Нефтяник“. В Новом Уренгое концерт пройдет 15 ноября», — сказано в афише. Начало выступлений в 20:00. Гурам Амарян покажет новый концерт «Гость», в котором он рассуждает о жизни восточного парня, уже более двадцати лет проживающего в России. При этом стоимость на билеты во всех городах разная. В Ноябрьске самый дешевой билет от 700 до 1300 рублей, за самый дорогой придется заплатить от 1900 до 4000 рублей. В Губкинском от 800 до 1400 и от 2300 до 4000 рублей. В Салехарде от 1300 до 2200 и от 3400 до 4900. В Новом Уренгое еще не известно. Ранее сообщалось, что с концертами в конце сентября приедет комик Иван Абрамов. Артист также выступит в четырех городах Ямала.

Резидент Stand Up на ТНТ Гурам Амарян приедет с концертами в ЯНАО. Артист выступит в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Губкинском, говорится на официальном сайте артиста. «В Салехарде выступление состоится 7 ноября в Окружном центре национальных культур. В Ноябрьске 13 ноября в СОК „Зенит“. В Губкинском 14 ноября в ДК „Нефтяник“. В Новом Уренгое концерт пройдет 15 ноября», — сказано в афише. Начало выступлений в 20:00. Гурам Амарян покажет новый концерт «Гость», в котором он рассуждает о жизни восточного парня, уже более двадцати лет проживающего в России. При этом стоимость на билеты во всех городах разная. В Ноябрьске самый дешевой билет от 700 до 1300 рублей, за самый дорогой придется заплатить от 1900 до 4000 рублей. В Губкинском от 800 до 1400 и от 2300 до 4000 рублей. В Салехарде от 1300 до 2200 и от 3400 до 4900. В Новом Уренгое еще не известно. Ранее сообщалось, что с концертами в конце сентября приедет комик Иван Абрамов. Артист также выступит в четырех городах Ямала.