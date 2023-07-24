В четырех городах ЯНАО выступит популярный Stand Up комик

В Ноябрьске, Губкинском, Новом Уренгое и Надыме выступит популярный Stand Up комик Иван Абрамов

Выступление Абрамова пройдет в ЯНАО с 26 по 29 сентября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ноябрьске, Губкинском, Новом Уренгое и Надыме (ЯНАО) с сольным концертом выступит российский комик и музыкант, участник программы Stand Up на ТНТ Иван Абрамов. На официальном сайте гастрольного тура артиста указано, что мероприятия будут проходить с 26 по 29 сентября.

«Сольный Stand Up концерт Ивана Абрамова „Новое и лучшее“: Ноябрьск — 26 сентября в СОК „Зенит“, Губкинский — 27 сентября в ДК „Нефтяник“, Новый Уренгой — 28 сентября во Дворце спорта „Звездный“, Надым — 29 сентября в спортшколе „Арктика“. Начало выступления в 19.00», — говорится на сайте.

Для жителей Ноябрьска билеты на концерт комика обойдутся дешевле всего — от 900 до 3800 рублей. Самый дорогой билет на выступление артиста в Новом Уренгое — от 1200 до 6500 рублей. На мероприятие в Губкинском можно попасть по цене от 1400 до 4200 рублей, а в Надыме — от 1900 до 4500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 16 апреля выступит комик Нурлан Сабуров. Стоимость билетов на его концерт составляла от 3500 до 8500 рублей.