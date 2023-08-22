22 августа 2023

В начале сентября в Тюмень вернется жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Тюмень, жара, лавочка, раздетый
По данным Gismeteo, 1 сентября в Тюмени температура поднимется до +28 градусов Фото:

В первых числах сентября в Тюмень вернется жара, которую будут сопровождать дожди и сильный ветер. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«В пятницу, 1 сентября, температура в Тюмени поднимается до +28 градусов по шкале Цельсия. Она будет сопровождаться сильным ветром до 12 метров в секунду. Будет переменная облачность, дожди», — сообщает Gismeteo.

Жаркая погода, до +26 градусов, сохранится и 2 и 3 сентября. Сила ветра будет достигать 11 метров в секунду, высока вероятность осадков. А вот с понедельника, 4 сентября, температура снова пойдет на убыль.

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В первых числах сентября в Тюмень вернется жара, которую будут сопровождать дожди и сильный ветер. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo. «В пятницу, 1 сентября, температура в Тюмени поднимается до +28 градусов по шкале Цельсия. Она будет сопровождаться сильным ветром до 12 метров в секунду. Будет переменная облачность, дожди», — сообщает Gismeteo. Жаркая погода, до +26 градусов, сохранится и 2 и 3 сентября. Сила ветра будет достигать 11 метров в секунду, высока вероятность осадков. А вот с понедельника, 4 сентября, температура снова пойдет на убыль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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