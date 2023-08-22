В начале сентября в Тюмень вернется жара. Скрин

23 августа 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

По данным Gismeteo, 1 сентября в Тюмени температура поднимется до +28 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В первых числах сентября в Тюмень вернется жара, которую будут сопровождать дожди и сильный ветер. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo. «В пятницу, 1 сентября, температура в Тюмени поднимается до +28 градусов по шкале Цельсия. Она будет сопровождаться сильным ветром до 12 метров в секунду. Будет переменная облачность, дожди», — сообщает Gismeteo. Жаркая погода, до +26 градусов, сохранится и 2 и 3 сентября. Сила ветра будет достигать 11 метров в секунду, высока вероятность осадков. А вот с понедельника, 4 сентября, температура снова пойдет на убыль. Скрин — Gismeteo

В первых числах сентября в Тюмень вернется жара, которую будут сопровождать дожди и сильный ветер. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo. «В пятницу, 1 сентября, температура в Тюмени поднимается до +28 градусов по шкале Цельсия. Она будет сопровождаться сильным ветром до 12 метров в секунду. Будет переменная облачность, дожди», — сообщает Gismeteo. Жаркая погода, до +26 градусов, сохранится и 2 и 3 сентября. Сила ветра будет достигать 11 метров в секунду, высока вероятность осадков. А вот с понедельника, 4 сентября, температура снова пойдет на убыль.