22 августа 2023

Кандидата в гордуму Тюмени Вешкурцеву спонсирует фабрика школьного питания

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Заседание городской думы. Тюмень, вешкурцева екатерина
Екатерине Вешкурцевой денег на кампанию дала «Магия вкуса» Фото:

Одним из спонсоров предвыборной кампании кандидата в депутаты гордумы Тюмени Екатерины Вешкурцевой стало предприятие «Магия вкуса», специализирующееся на поставках питания в школы Тюменского района. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

Согласно финансовому отчету, «Магия вкуса» перечислила в избирательный фонд Вешкурцевой 50 тысяч рублей. Такую же сумму кандидату, выдвинутой партией «Единая Россия», перечислила компания «ТИСБ», занимающаяся электромонтажными работами.

В 2018 году «Магия вкуса» оказалась в центре скандала, когда родители школьников возмутились, что детям на обедах в школе дают гамбургеры и супы из копченой колбасы. В ситуацию пришлось вмешаться Роспотребнадзору.

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Одним из спонсоров предвыборной кампании кандидата в депутаты гордумы Тюмени Екатерины Вешкурцевой стало предприятие «Магия вкуса», специализирующееся на поставках питания в школы Тюменского района. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области. Согласно финансовому отчету, «Магия вкуса» перечислила в избирательный фонд Вешкурцевой 50 тысяч рублей. Такую же сумму кандидату, выдвинутой партией «Единая Россия», перечислила компания «ТИСБ», занимающаяся электромонтажными работами. В 2018 году «Магия вкуса» оказалась в центре скандала, когда родители школьников возмутились, что детям на обедах в школе дают гамбургеры и супы из копченой колбасы. В ситуацию пришлось вмешаться Роспотребнадзору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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