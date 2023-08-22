Кандидата в гордуму Тюмени Вешкурцеву спонсирует фабрика школьного питания

23 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Екатерине Вешкурцевой денег на кампанию дала «Магия вкуса» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Одним из спонсоров предвыборной кампании кандидата в депутаты гордумы Тюмени Екатерины Вешкурцевой стало предприятие «Магия вкуса», специализирующееся на поставках питания в школы Тюменского района. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области. Согласно финансовому отчету, «Магия вкуса» перечислила в избирательный фонд Вешкурцевой 50 тысяч рублей. Такую же сумму кандидату, выдвинутой партией «Единая Россия», перечислила компания «ТИСБ», занимающаяся электромонтажными работами. В 2018 году «Магия вкуса» оказалась в центре скандала, когда родители школьников возмутились, что детям на обедах в школе дают гамбургеры и супы из копченой колбасы. В ситуацию пришлось вмешаться Роспотребнадзору.

Одним из спонсоров предвыборной кампании кандидата в депутаты гордумы Тюмени Екатерины Вешкурцевой стало предприятие «Магия вкуса», специализирующееся на поставках питания в школы Тюменского района. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области. Согласно финансовому отчету, «Магия вкуса» перечислила в избирательный фонд Вешкурцевой 50 тысяч рублей. Такую же сумму кандидату, выдвинутой партией «Единая Россия», перечислила компания «ТИСБ», занимающаяся электромонтажными работами. В 2018 году «Магия вкуса» оказалась в центре скандала, когда родители школьников возмутились, что детям на обедах в школе дают гамбургеры и супы из копченой колбасы. В ситуацию пришлось вмешаться Роспотребнадзору.