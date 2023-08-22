Жители Кургана в одном из новых автобусов заметили якобы инженера из Китая. Со слов властей, это был специалист, которые проводили тесты систему управления транспортом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганской мэрии.
«Это представители завода-изготовителя, которые в рабочем режиме тестируют электронные системы управления автобусом. Проведение подобного тестирования инженерами завода-изготовителя — стандартная практика для всех крупных автопроизводителей в мире», — пояснили URA.RU сотрудники городской администрации.
Сообщается, что представителя китайского предприятия заметили на автобусе маршрута №96. Со слов сотрудников пресс-службы курганской мэрии, инициатором тестирования на новых китайский автобусах стал сам завод-производителей.
Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики для транспортной реформы хотели купить китайские автобусы. Рассматривались марки Vector, Next и Yutong. Со слов чиновников, эти автобусы уже ездят в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске. Новые китайские автобусы вышли на маршруты 12 июля.
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