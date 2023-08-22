Специалисты из Китая приехали проверять новые курганские автобусы. Видео

23 августа 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Курганцы заметили инженера из Китая в одном из новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Жители Кургана в одном из новых автобусов заметили якобы инженера из Китая. Со слов властей, это был специалист, которые проводили тесты систему управления транспортом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганской мэрии. «Это представители завода-изготовителя, которые в рабочем режиме тестируют электронные системы управления автобусом. Проведение подобного тестирования инженерами завода-изготовителя — стандартная практика для всех крупных автопроизводителей в мире», — пояснили URA.RU сотрудники городской администрации. Сообщается, что представителя китайского предприятия заметили на автобусе маршрута №96. Со слов сотрудников пресс-службы курганской мэрии, инициатором тестирования на новых китайский автобусах стал сам завод-производителей. Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики для транспортной реформы хотели купить китайские автобусы. Рассматривались марки Vector, Next и Yutong. Со слов чиновников, эти автобусы уже ездят в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске. Новые китайские автобусы вышли на маршруты 12 июля.

Жители Кургана в одном из новых автобусов заметили якобы инженера из Китая. Со слов властей, это был специалист, которые проводили тесты систему управления транспортом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганской мэрии. «Это представители завода-изготовителя, которые в рабочем режиме тестируют электронные системы управления автобусом. Проведение подобного тестирования инженерами завода-изготовителя — стандартная практика для всех крупных автопроизводителей в мире», — пояснили URA.RU сотрудники городской администрации. Сообщается, что представителя китайского предприятия заметили на автобусе маршрута №96. Со слов сотрудников пресс-службы курганской мэрии, инициатором тестирования на новых китайский автобусах стал сам завод-производителей. Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики для транспортной реформы хотели купить китайские автобусы. Рассматривались марки Vector, Next и Yutong. Со слов чиновников, эти автобусы уже ездят в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске. Новые китайские автобусы вышли на маршруты 12 июля.