22 августа 2023

Специалисты из Китая приехали проверять новые курганские автобусы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган , новые автобусы, автобусы
Курганцы заметили инженера из Китая в одном из новых автобусов Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Жители Кургана в одном из новых автобусов заметили якобы инженера из Китая. Со слов властей, это был специалист, которые проводили тесты систему управления транспортом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганской мэрии.

«Это представители завода-изготовителя, которые в рабочем режиме тестируют электронные системы управления автобусом. Проведение подобного тестирования инженерами завода-изготовителя — стандартная практика для всех крупных автопроизводителей в мире», — пояснили URA.RU сотрудники городской администрации.

Сообщается, что представителя китайского предприятия заметили на автобусе маршрута №96. Со слов сотрудников пресс-службы курганской мэрии, инициатором тестирования на новых китайский автобусах стал сам завод-производителей.

Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики для транспортной реформы хотели купить китайские автобусы. Рассматривались марки Vector, Next и Yutong. Со слов чиновников, эти автобусы уже ездят в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске. Новые китайские автобусы вышли на маршруты 12 июля.

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Жители Кургана в одном из новых автобусов заметили якобы инженера из Китая. Со слов властей, это был специалист, которые проводили тесты систему управления транспортом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганской мэрии. «Это представители завода-изготовителя, которые в рабочем режиме тестируют электронные системы управления автобусом. Проведение подобного тестирования инженерами завода-изготовителя — стандартная практика для всех крупных автопроизводителей в мире», — пояснили URA.RU сотрудники городской администрации. Сообщается, что представителя китайского предприятия заметили на автобусе маршрута №96. Со слов сотрудников пресс-службы курганской мэрии, инициатором тестирования на новых китайский автобусах стал сам завод-производителей. Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики для транспортной реформы хотели купить китайские автобусы. Рассматривались марки Vector, Next и Yutong. Со слов чиновников, эти автобусы уже ездят в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске. Новые китайские автобусы вышли на маршруты 12 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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