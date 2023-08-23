Роскосмос поздравил Индию с прилунением после крушения своего аппарата

Госкорпорация «Роскосмос» отметила, что Луна станет площадкой для освоения космоса
Госкорпорация «Роскосмос» поздравила Индию с успешной посадкой аппарата «Чандраян-3» на Луну. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале.
«Госкорпорация „Роскосмос“ поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата „Чандраян-3“», — говорится
Ранее сообщалось, что посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно приземлился на Луну, передает телеканал 360. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль рядом с южным полюсом Луны.
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