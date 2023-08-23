Роскосмос поздравил Индию с прилунением после крушения своего аппарата 23 августа 2023 в 19:21 Размер текста - 17 + Госкорпорация «Роскосмос» отметила, что Луна станет площадкой для освоения космоса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госкорпорация «Роскосмос» поздравила Индию с успешной посадкой аппарата «Чандраян-3» на Луну. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. «Госкорпорация „Роскосмос“ поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата „Чандраян-3“», — говорится в сообщении. По словам ведомства, исследования Луны важны и в будущем это станет площадкой для освоения космоса. Ранее сообщалось, что посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно приземлился на Луну, передает телеканал 360. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль рядом с южным полюсом Луны. Госкорпорация «Роскосмос» поздравила Индию с успешной посадкой аппарата «Чандраян-3» на Луну. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. «Госкорпорация „Роскосмос“ поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата „Чандраян-3“», — говорится в сообщении. По словам ведомства, исследования Луны важны и в будущем это станет площадкой для освоения космоса. Ранее сообщалось, что посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно приземлился на Луну, передает телеканал 360. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль рядом с южным полюсом Луны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям