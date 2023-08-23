23 августа 2023

У начальника ГУ МЧС по ЯНАО появился новый заместитель. Фото

Замначальника ГУ МЧС ЯНАО по гражданской защите стал Юрий Поддубровский
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , мчс
Юрий Поддубровский получил должность замначальника ГУ МЧС по ЯНАО Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым заместителем начальника главного управления МЧС ЯНАО по гражданской защите стал подполковник Юрий Поддубровский. Это место было вакантным с августа 2021 года, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Должность заместителя начальника ГУ МЧС по гражданской защите была вакантна два года. Долго не могли найти кандидатуру. Сейчас принято решение назначить на должность подполковника внутренней службы Юрия Поддубровского, который был начальником отдела по аналогичному направлению», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

До 2021 года эту должность занимал Вадим Сиротин. Сейчас полковник Сиротин выполняет обязанности первого заместителя начальника управления.

Юрий Поддубровский стал заместителем начальника ГУ МЧС Олега Гилева
Юрий Поддубровский стал заместителем начальника ГУ МЧС Олега Гилева
Фото:

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Новым заместителем начальника главного управления МЧС ЯНАО по гражданской защите стал подполковник Юрий Поддубровский. Это место было вакантным с августа 2021 года, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Должность заместителя начальника ГУ МЧС по гражданской защите была вакантна два года. Долго не могли найти кандидатуру. Сейчас принято решение назначить на должность подполковника внутренней службы Юрия Поддубровского, который был начальником отдела по аналогичному направлению», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. До 2021 года эту должность занимал Вадим Сиротин. Сейчас полковник Сиротин выполняет обязанности первого заместителя начальника управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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