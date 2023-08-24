В отдельных районах Курганской области ночью 26 августа ожидаются заморозки. Прогноз опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Ночью 26 августа в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°», — говорится в сообщении Курганского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем потеплеет до +15,+20 градусов.
По данным сервиса «Яндекс Погода», 26 августа температура воздуха в Кургане ночью опустится до +6 градусов, днем прогреется до +17, будет облачно с прояснениями. Сервис gismeteo.ru дает такой же прогноз.
В отдельных районах Курганской области ночью 26 августа ожидаются заморозки. Прогноз опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Ночью 26 августа в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°», — говорится в сообщении Курганского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем потеплеет до +15,+20 градусов. По данным сервиса «Яндекс Погода», 26 августа температура воздуха в Кургане ночью опустится до +6 градусов, днем прогреется до +17, будет облачно с прояснениями. Сервис gismeteo.ru дает такой же прогноз.