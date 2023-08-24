В Курганскую область идут заморозки. Скрин

25 августа 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Курганский ЦГМС предупредил о заморозках ночью 26 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В отдельных районах Курганской области ночью 26 августа ожидаются заморозки. Прогноз опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Ночью 26 августа в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°», — говорится в сообщении Курганского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем потеплеет до +15,+20 градусов. По данным сервиса «Яндекс Погода», 26 августа температура воздуха в Кургане ночью опустится до +6 градусов, днем прогреется до +17, будет облачно с прояснениями. Сервис gismeteo.ru дает такой же прогноз. скрин: Курганский ЦГМС, http://www.kurganpogoda.ru/index.php/forecast/prognoz-pogody-po-g-kurganu-i-kurganskoj-oblasti Скрин: Курганский ЦГМС, http://www.kurganpogoda.ru скрин: Яндекс Погода, https://yandex.ru/pogoda/kurgan?lat=55.441005&lon=65.341122

В отдельных районах Курганской области ночью 26 августа ожидаются заморозки. Прогноз опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Ночью 26 августа в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°», — говорится в сообщении Курганского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем потеплеет до +15,+20 градусов. По данным сервиса «Яндекс Погода», 26 августа температура воздуха в Кургане ночью опустится до +6 градусов, днем прогреется до +17, будет облачно с прояснениями. Сервис gismeteo.ru дает такой же прогноз.