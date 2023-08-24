24 августа 2023

В Курганскую область идут заморозки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, осень, лед, изморозь
Курганский ЦГМС предупредил о заморозках ночью 26 августа Фото:

В отдельных районах Курганской области ночью 26 августа ожидаются заморозки. Прогноз опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 26 августа в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°», — говорится в сообщении Курганского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем потеплеет до +15,+20 градусов.

По данным сервиса «Яндекс Погода», 26 августа температура воздуха в Кургане ночью опустится до +6 градусов, днем прогреется до +17, будет облачно с прояснениями. Сервис gismeteo.ru дает такой же прогноз.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отдельных районах Курганской области ночью 26 августа ожидаются заморозки. Прогноз опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Ночью 26 августа в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°», — говорится в сообщении Курганского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем потеплеет до +15,+20 градусов. По данным сервиса «Яндекс Погода», 26 августа температура воздуха в Кургане ночью опустится до +6 градусов, днем прогреется до +17, будет облачно с прояснениями. Сервис gismeteo.ru дает такой же прогноз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...