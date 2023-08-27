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В Тюмени впервые пройдет турнир по гольфу для спортсменов-инвалидов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В турнире примут участие около 30 спортсменов сПОДА Фото:

В Тюмени 7 сентября впервые пройдет турнир по гольфу для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщила специалист по связям с общественностью организации «Всероссийского общества инвалидов» Елизавета Меркушина.

«В селе Перевалово в гольф-клубе «Перелада» 7 сентября в 11:00 состоится первый турнир по гольфу среди лиц сПОДА. Мероприятие организованно Тюменской областной организацией инвалидов, спортивным клубом инвалидов «Шанс» и гольф-клубом «Перелада» в рамках грантового проекта «Синергия особого спорта», — написала Меркушина на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, в соревнованиях примут участие около 30 спортсменов с инвалидностью. Победителей будут определять по итогам общего результата играющей пары. Выигравших в турнире будут награждать кубками, медалями, дипломами и подарками.

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В Тюмени 7 сентября впервые пройдет турнир по гольфу для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщила специалист по связям с общественностью организации «Всероссийского общества инвалидов» Елизавета Меркушина. «В селе Перевалово в гольф-клубе «Перелада» 7 сентября в 11:00 состоится первый турнир по гольфу среди лиц сПОДА. Мероприятие организованно Тюменской областной организацией инвалидов, спортивным клубом инвалидов «Шанс» и гольф-клубом «Перелада» в рамках грантового проекта «Синергия особого спорта», — написала Меркушина на своей странице «ВКонтакте». По ее словам, в соревнованиях примут участие около 30 спортсменов с инвалидностью. Победителей будут определять по итогам общего результата играющей пары. Выигравших в турнире будут награждать кубками, медалями, дипломами и подарками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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