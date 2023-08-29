В Госдуме заявили о переломном моменте для переговоров с Украиной

Депутат ГД Калашников: Россия не пойдет на переговоры из-за подготовки Киевом наступления

29 августа 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Переговоры между РФ и Украиной невозможны из-за намерений Киева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления о втором контрнаступлении от украинских властей исключают любые предварительные контакты по возможным переговорам между Москвой и Киевом. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Украина говорит, что будет второе контрнаступление и для них как условие переговоров — нанести нам поражение. Это отменяет какие-либо предварительные переговоры. Я слышу от президента РФ Владимира Путина, что он всегда готов к любым переговорам без всяких условий. В нашей стране это решает именно президент, а мы — политический фон, который тоже влияет на его решение», — сказал Леонид Калашников. При этом, отметил парламентарий, возможные мирные переговоры могут сыграть на руку Украине и ее западным партнерам. «Одни говорят „никаких переговоров“, „мы должны победить“. В этом смысле переговоры могут привести к миру, который завтра позволит довооружиться, и снова начнутся боевые действия. Здесь очень сложная материя, к которой главнокомандующий всегда внимательно относится», — объяснил политик. Ранее глава председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани отметил, что Путин показал готовность к диалогу по Украине. Он указывал, что одна из главных задач теперь — уговорить Киев. Президент РФ подчеркивал, что Киев отказывается решать вопросы стратегической безопасности и вести диалог с Россией по завершению конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявления о втором контрнаступлении от украинских властей исключают любые предварительные контакты по возможным переговорам между Москвой и Киевом. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Украина говорит, что будет второе контрнаступление и для них как условие переговоров — нанести нам поражение. Это отменяет какие-либо предварительные переговоры. Я слышу от президента РФ Владимира Путина, что он всегда готов к любым переговорам без всяких условий. В нашей стране это решает именно президент, а мы — политический фон, который тоже влияет на его решение», — сказал Леонид Калашников. При этом, отметил парламентарий, возможные мирные переговоры могут сыграть на руку Украине и ее западным партнерам. «Одни говорят „никаких переговоров“, „мы должны победить“. В этом смысле переговоры могут привести к миру, который завтра позволит довооружиться, и снова начнутся боевые действия. Здесь очень сложная материя, к которой главнокомандующий всегда внимательно относится», — объяснил политик. Ранее глава председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани отметил, что Путин показал готовность к диалогу по Украине. Он указывал, что одна из главных задач теперь — уговорить Киев. Президент РФ подчеркивал, что Киев отказывается решать вопросы стратегической безопасности и вести диалог с Россией по завершению конфликта.