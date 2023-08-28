28 августа 2023

В Курганской области на трассе образовалась пробка из-за перевернувшейся фуры

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., большегруз, фура, грузовик, м5, авария
Водители стоят в пробке из-за фуры, лежащей на боку возле трассы (архивное фото) Фото:

На трассе перед поселком Юлдус в Курганской области образовалась многокилометровая пробка из-за перевернувшейся фуры. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».

«Легковушки на трассе перед селом Юлдус из-за ДТП двигаются с очень маленькой скоростью, фуры их не пропускают», — указано в посте канала. Также случайный свидетель в прикрепленном к посту видео снял грузовую фуру, которая лежит на боку и частично преграждает проезд по трассе.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по поводу произошедшего ДТП в пресс-службу ГИБДД России по Курганской области. Представители Госавтоинспекции сообщили, что им неизвестны подробности по данной аварии.

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На трассе перед поселком Юлдус в Курганской области образовалась многокилометровая пробка из-за перевернувшейся фуры. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». «Легковушки на трассе перед селом Юлдус из-за ДТП двигаются с очень маленькой скоростью, фуры их не пропускают», — указано в посте канала. Также случайный свидетель в прикрепленном к посту видео снял грузовую фуру, которая лежит на боку и частично преграждает проезд по трассе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по поводу произошедшего ДТП в пресс-службу ГИБДД России по Курганской области. Представители Госавтоинспекции сообщили, что им неизвестны подробности по данной аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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