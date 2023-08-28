В Курганской области на трассе образовалась пробка из-за перевернувшейся фуры

29 августа 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Водители стоят в пробке из-за фуры, лежащей на боку возле трассы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе перед поселком Юлдус в Курганской области образовалась многокилометровая пробка из-за перевернувшейся фуры. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». «Легковушки на трассе перед селом Юлдус из-за ДТП двигаются с очень маленькой скоростью, фуры их не пропускают», — указано в посте канала. Также случайный свидетель в прикрепленном к посту видео снял грузовую фуру, которая лежит на боку и частично преграждает проезд по трассе.



Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по поводу произошедшего ДТП в пресс-службу ГИБДД России по Курганской области. Представители Госавтоинспекции сообщили, что им неизвестны подробности по данной аварии.

На трассе перед поселком Юлдус в Курганской области образовалась многокилометровая пробка из-за перевернувшейся фуры. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». «Легковушки на трассе перед селом Юлдус из-за ДТП двигаются с очень маленькой скоростью, фуры их не пропускают», — указано в посте канала. Также случайный свидетель в прикрепленном к посту видео снял грузовую фуру, которая лежит на боку и частично преграждает проезд по трассе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по поводу произошедшего ДТП в пресс-службу ГИБДД России по Курганской области. Представители Госавтоинспекции сообщили, что им неизвестны подробности по данной аварии.