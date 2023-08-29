Тюменка сломала плечо в автобусе и получила сотни тысяч рублей

Пассажир упала, когда водитель резко затормозил Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюмени упала в автобусе и сломала плечо, за что взыскала с ТПАТП-1 600 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Суд удовлетворил исковые требования тюменки и взыскал с Тюменского ПАТП-1 600 000 рублей компенсации морального вреда. В январе женщина упала в автобусе и сломала плечо», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Инцидент произошел в автобусе маршрута №39. Когда женщина зашла на остановке и начала передавать карту для оплаты проезда, водитель тронулся, а затем резко затормозил. Тюменка упала и сломала плечевую кость. При этом водитель не обратил внимание на женщину и проехал еще несколько остановок.

В результате пострадавшая пережила операцию, испытывала головокружения и тошноту, не могла нормально есть и ходить. Также она не может сгибать пальцы руки, боится ездить на автобусах и отказалась от своих хобби — вязания и огородничества.

Суд не только обязал предприятие выплатить женщине компенсацию, но еще и оштрафовал транспортников на 300 тысяч рублей. При этом компания была согласна выплатить пострадавшей лишь 300 тысяч, но сумму увеличили вдвое.