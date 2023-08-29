Тюменка сломала плечо в автобусе и получила сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир упала, когда водитель резко затормозил Фото:

Жительница Тюмени упала в автобусе и сломала плечо, за что взыскала с ТПАТП-1 600 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Суд удовлетворил исковые требования тюменки и взыскал с Тюменского ПАТП-1 600 000 рублей компенсации морального вреда. В январе женщина упала в автобусе и сломала плечо», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Инцидент произошел в автобусе маршрута №39. Когда женщина зашла на остановке и начала передавать карту для оплаты проезда, водитель тронулся, а затем резко затормозил. Тюменка упала и сломала плечевую кость. При этом водитель не обратил внимание на женщину и проехал еще несколько остановок.

В результате пострадавшая пережила операцию, испытывала головокружения и тошноту, не могла нормально есть и ходить. Также она не может сгибать пальцы руки, боится ездить на автобусах и отказалась от своих хобби — вязания и огородничества.

Суд не только обязал предприятие выплатить женщине компенсацию, но еще и оштрафовал транспортников на 300 тысяч рублей. При этом компания была согласна выплатить пострадавшей лишь 300 тысяч, но сумму увеличили вдвое.

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Жительница Тюмени упала в автобусе и сломала плечо, за что взыскала с ТПАТП-1 600 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд удовлетворил исковые требования тюменки и взыскал с Тюменского ПАТП-1 600 000 рублей компенсации морального вреда. В январе женщина упала в автобусе и сломала плечо», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Инцидент произошел в автобусе маршрута №39. Когда женщина зашла на остановке и начала передавать карту для оплаты проезда, водитель тронулся, а затем резко затормозил. Тюменка упала и сломала плечевую кость. При этом водитель не обратил внимание на женщину и проехал еще несколько остановок. В результате пострадавшая пережила операцию, испытывала головокружения и тошноту, не могла нормально есть и ходить. Также она не может сгибать пальцы руки, боится ездить на автобусах и отказалась от своих хобби — вязания и огородничества. Суд не только обязал предприятие выплатить женщине компенсацию, но еще и оштрафовал транспортников на 300 тысяч рублей. При этом компания была согласна выплатить пострадавшей лишь 300 тысяч, но сумму увеличили вдвое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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