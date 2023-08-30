В Кургане увольняется чиновница, возглавившая федеральную структуру при Богомолове

Начальник управления организации страховых выплат отделения Социального фонда России по Курганской области Зоя Брунчукова написала заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к фонду. Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Курганской области.
«Начальник управления организации страховых выплат ОСФР по Курганской области Зоя Брунчукова уволилась по собственному желанию. 31 августа ее последний рабочий день в отделении Социального фонда России по Курганской области», — ответили в ведомстве. В настоящее время рассматриваются кандидатуры на освобождаемую должность.
Ранее Зоя Брунчукова руководила Курганским отделением Фонда социального страхования. Начальником федеральной структуры в регионе она стала в декабре 2009 года (в то время губернатором Курганской области был Олег Богомолов). В 2022 году Фонд социального страхования объединили с Пенсионным фондом. В результате объединения Брунчукова получила должность начальника управления страховых выплат в объединенном отделении Социального Фонда России. В мае 2023 года «Народный фронт» выразил благодарность Брунчуковой за участие в акции «Все для Победы»: коллектив отдела собрал пожертвования для покупки вещей, нужных бойцам СВО.
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