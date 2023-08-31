«Победа» снизила цены на перелет из Тюмени в Сочи

Стоимость по сравнению с августом снизилась больше, чем на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» на 30% снизила стоимость билетов по направлению Тюмень — Сочи. Полет в одну сторону для одного пассажира обойдется в 9 099 рублей. Такие данные указаны на сайте авиаперевозчика. В августе по тем же условиям стоимость билетов составляла 12 699 рублей.

«Рейс Тюмень — Сочи. Дата вылета: 4 сентября. Тариф „Базовый“ (без багажа): 9 099 рублей. Тариф „Максимум“ (багаж до 20 кг): 13 599 рублей», — указано на сайте компании «Победа». Стоимость рассчитана на одного пассажира с перелетом в одну сторону. Трансфер осуществляется без пересадок.

В августе стоимость билета до Сочи по тарифу «Максимум» составляла 18 299 рублей. В сентябре выгода по этому тарифу — почти 40%.

В пресс-службу компании «Победа» отправлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что авиакомпания « Победа» подняла цены на билеты по направлению Тюмень — Сочи. Тогда за минимальный тариф без багажа горожанам нужно было отдать 12 699 рублей.