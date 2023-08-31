«Победа» снизила цены на перелет из Тюмени в Сочи

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, авиакомпания победа, самолет
Стоимость по сравнению с августом снизилась больше, чем на 30% Фото:

Авиакомпания «Победа» на 30% снизила стоимость билетов по направлению Тюмень — Сочи. Полет в одну сторону для одного пассажира обойдется в 9 099 рублей. Такие данные указаны на сайте авиаперевозчика. В августе по тем же условиям стоимость билетов составляла 12 699 рублей.

«Рейс Тюмень — Сочи. Дата вылета: 4 сентября. Тариф „Базовый“ (без багажа): 9 099 рублей. Тариф „Максимум“ (багаж до 20 кг): 13 599 рублей», — указано на сайте компании «Победа». Стоимость рассчитана на одного пассажира с перелетом в одну сторону. Трансфер осуществляется без пересадок.

В августе стоимость билета до Сочи по тарифу «Максимум» составляла 18 299 рублей. В сентябре выгода по этому тарифу — почти 40%.

В пресс-службу компании «Победа» отправлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что авиакомпания « Победа» подняла цены на билеты по направлению Тюмень — Сочи. Тогда за минимальный тариф без багажа горожанам нужно было отдать 12 699 рублей.

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Авиакомпания «Победа» на 30% снизила стоимость билетов по направлению Тюмень — Сочи. Полет в одну сторону для одного пассажира обойдется в 9 099 рублей. Такие данные указаны на сайте авиаперевозчика. В августе по тем же условиям стоимость билетов составляла 12 699 рублей. «Рейс Тюмень — Сочи. Дата вылета: 4 сентября. Тариф „Базовый“ (без багажа): 9 099 рублей. Тариф „Максимум“ (багаж до 20 кг): 13 599 рублей», — указано на сайте компании «Победа». Стоимость рассчитана на одного пассажира с перелетом в одну сторону. Трансфер осуществляется без пересадок. В августе стоимость билета до Сочи по тарифу «Максимум» составляла 18 299 рублей. В сентябре выгода по этому тарифу — почти 40%. В пресс-службу компании «Победа» отправлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что авиакомпания « Победа» подняла цены на билеты по направлению Тюмень — Сочи. Тогда за минимальный тариф без багажа горожанам нужно было отдать 12 699 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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