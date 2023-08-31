Тюменец умер под автобусом из-за неисправного домкрата

Мужчина задавило автобусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени специалист по кузовному ремонту умер из-за неисправного домкрата. Инструмент не смог удержать автобус ПАЗ, который в итоге упал на мужчину и придушил его. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда по Тюменской области.

«Утром работник принял на осмотр автобус ПАЗ 320412 для оценки стоимости и сроков ремонта. Во второй половине дня директору сообщил по телефону арендодатель о несчастном случае в цехе кузовного ремонта. Очевидцев произошедшего несчастного случая нет. Согласно справки о смерти, работник получил смертельную травму от сдавливания с асфиксией в результате падения автобуса», — указано на сайте регионального ведомства.

Как отмечает госинспекция труда, работник еще после приема автобуса купил новый домкрат, однако инструмент не был осмотрен на исправность перед использованием. Кроме того, со специалистом не проводились инструктажи, а руководство не контролировало ход работы. За допущенные нарушения компанию «Русавто» привлекут к административной ответственности.