Губернатор ЯНАО Артюхов недоволен результатом поездки в Ноябрьск

После поездки по региону, у Артюхова остались вопросы к работе главы Ноябрьска Романову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета «Честный маршрут» губернатора ЯНАО

По итогам «Честного маршрута» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выделил мэра, в городе которого оказалось больше всего проблем. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, им стал глава Ноябрьска Алексей Романов — работа его команды не устраивает губернатора уже вторую поездку по региону.

«У губернатора остались вопросы к Ноябрьску. Именно поэтому он и решил следующую поездку провести в обратной последовательности — из Ноябрьска в Салехард. Город большой и проблем там предостаточно», — сказал инсайдер.

В правительство Ямала агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов поездку по региону в 2024 году начнет с Ноябрьска. Он отметил, что город заслужил, чтобы у чиновников было больше энергии изучить все проблемы и вопросы, которые там есть. Также губернатор во время «Честного маршрута» в 2022 году называл Ноябрьск самым проблемным городом ЯНАО.