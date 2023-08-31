31 августа 2023

Город в ЯНАО два года подряд попадает в «черный список» губернатора Артюхова. Инсайд

Губернатор ЯНАО Артюхов недоволен результатом поездки в Ноябрьск
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
После поездки по региону, у Артюхова остались вопросы к работе главы Ноябрьска Романову Фото:
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«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

По итогам «Честного маршрута» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выделил мэра, в городе которого оказалось больше всего проблем. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, им стал глава Ноябрьска Алексей Романов — работа его команды не устраивает губернатора уже вторую поездку по региону.

«У губернатора остались вопросы к Ноябрьску. Именно поэтому он и решил следующую поездку провести в обратной последовательности — из Ноябрьска в Салехард. Город большой и проблем там предостаточно», — сказал инсайдер.

В правительство Ямала агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов поездку по региону в 2024 году начнет с Ноябрьска. Он отметил, что город заслужил, чтобы у чиновников было больше энергии изучить все проблемы и вопросы, которые там есть. Также губернатор во время «Честного маршрута» в 2022 году называл Ноябрьск самым проблемным городом ЯНАО.

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По итогам «Честного маршрута» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выделил мэра, в городе которого оказалось больше всего проблем. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, им стал глава Ноябрьска Алексей Романов — работа его команды не устраивает губернатора уже вторую поездку по региону. «У губернатора остались вопросы к Ноябрьску. Именно поэтому он и решил следующую поездку провести в обратной последовательности — из Ноябрьска в Салехард. Город большой и проблем там предостаточно», — сказал инсайдер. В правительство Ямала агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов поездку по региону в 2024 году начнет с Ноябрьска. Он отметил, что город заслужил, чтобы у чиновников было больше энергии изучить все проблемы и вопросы, которые там есть. Также губернатор во время «Честного маршрута» в 2022 году называл Ноябрьск самым проблемным городом ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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