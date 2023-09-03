03 сентября 2023
02 сентября 2023

Жительница Курганской области хотела получить денег за сгоревший дом, в котором не жила

Суд отказал в выплате бывшей жительнице курганского села Юлдус после пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус
Уроженке сгоревшего курганского села отказали в выплате помощи Фото:

Уроженка шадринского села Юлдус (Курганская область) потребовала от властей региона выплатить ей компенсацию в размере 50 тысяч рублей за утерю жилья. Суд не нашел обоснования для удовлетворения ее иска, поскольку она давно не жила в сгоревшем доме. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«В удовлетворении исковых требований Г., к администрации Шадринского муниципального округа, правительству Курганской области <…> об установлении факта постоянного проживания и признании права на получение материальной помощи отказать», — говорится в решении суда. Женщина, несколько лет назад уехавшая из села, обратилась после пожара 7 мая с просьбой выплатить компенсацию, но получила отказ и обратилась в суд.

Женщина и ее отец подали заявления на получение компенсации после утери в пожаре дома, который был зарегистрирован на мужчину. Владелец сгоревшего имущества средства получил жилищный сертификат, а дочери в помощи власти отказали.

Гражданка обратилась в суд. В ходе судебного заседания выяснилось, что истица уже несколько лет проживала в соседнем округе. Ее отец также не жил в сгоревшем доме. Женщина обращалась за справкой о фактическом проживании в месте прописки на территории Юлдуса, но ей отказали, так как это не соответствовало действительности. Это подтвердили свидетели.

Суд обратил внимание, что материальная помощь полагается гражданам, которые на момент введения ЧС в регионе, проживают фактически в чрезвычайной зоне. Поскольку истица не смогла доказать факт проживания, ей отказали в требованиях.

Ранее URA.RU сообщало, что в пострадавшем от пожаров селе Юлдус построили бесплатный дом. При поддержке правительства Татарстана здание погорельца возвели за четыре дня.

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Уроженка шадринского села Юлдус (Курганская область) потребовала от властей региона выплатить ей компенсацию в размере 50 тысяч рублей за утерю жилья. Суд не нашел обоснования для удовлетворения ее иска, поскольку она давно не жила в сгоревшем доме. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «В удовлетворении исковых требований Г., к администрации Шадринского муниципального округа, правительству Курганской области <…> об установлении факта постоянного проживания и признании права на получение материальной помощи отказать», — говорится в решении суда. Женщина, несколько лет назад уехавшая из села, обратилась после пожара 7 мая с просьбой выплатить компенсацию, но получила отказ и обратилась в суд. Женщина и ее отец подали заявления на получение компенсации после утери в пожаре дома, который был зарегистрирован на мужчину. Владелец сгоревшего имущества средства получил жилищный сертификат, а дочери в помощи власти отказали. Гражданка обратилась в суд. В ходе судебного заседания выяснилось, что истица уже несколько лет проживала в соседнем округе. Ее отец также не жил в сгоревшем доме. Женщина обращалась за справкой о фактическом проживании в месте прописки на территории Юлдуса, но ей отказали, так как это не соответствовало действительности. Это подтвердили свидетели. Суд обратил внимание, что материальная помощь полагается гражданам, которые на момент введения ЧС в регионе, проживают фактически в чрезвычайной зоне. Поскольку истица не смогла доказать факт проживания, ей отказали в требованиях. Ранее URA.RU сообщало, что в пострадавшем от пожаров селе Юлдус построили бесплатный дом. При поддержке правительства Татарстана здание погорельца возвели за четыре дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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