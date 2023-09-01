В Шадринском интернате не обеспечили спецпитанием больного диабетом ребенка

В Шадринском интернате Курганской области халатно подошли к питанию воспитанников (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Курганской области в ходе проверки Шадринского детского дома-интерната для умственно отсталых детей обнаружило, что руководство учреждения не обеспечило лечебным питанием больного диабетом воспитанника. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда.

«В ходе выездной проверки в ГБУ „Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей“ управление Роспотребнадзора выявило отсутствие меню для ребенка с диетой „Стол № 9“ (диета для больного диабетом — прим. URA.RU). Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы руководство интерната устранило нарушение», — указано в судебных материалах.

Суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора к ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Руководство интерната обязано обеспечить спецпитанием больного диабетом ребенка.

Ранее в Курганской области было завершено расследование уголовного дела по факту махинаций с закупкой продуктов питания для ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». На скамью подсудимых попали: директор детского дома-интерната, его супруга-предприниматель и главный бухгалтер учреждения.