01 сентября 2023

В Шадринском интернате не обеспечили спецпитанием больного диабетом ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма, столовая, компот
В Шадринском интернате Курганской области халатно подошли к питанию воспитанников (архивное фото) Фото:

Управление Роспотребнадзора по Курганской области в ходе проверки Шадринского детского дома-интерната для умственно отсталых детей обнаружило, что руководство учреждения не обеспечило лечебным питанием больного диабетом воспитанника. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда.

«В ходе выездной проверки в ГБУ „Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей“ управление Роспотребнадзора выявило отсутствие меню для ребенка с диетой „Стол № 9“ (диета для больного диабетом — прим. URA.RU). Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы руководство интерната устранило нарушение», — указано в судебных материалах.

Суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора к ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Руководство интерната обязано обеспечить спецпитанием больного диабетом ребенка.

Ранее в Курганской области было завершено расследование уголовного дела по факту махинаций с закупкой продуктов питания для ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». На скамью подсудимых попали: директор детского дома-интерната, его супруга-предприниматель и главный бухгалтер учреждения.

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Управление Роспотребнадзора по Курганской области в ходе проверки Шадринского детского дома-интерната для умственно отсталых детей обнаружило, что руководство учреждения не обеспечило лечебным питанием больного диабетом воспитанника. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда. «В ходе выездной проверки в ГБУ „Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей“ управление Роспотребнадзора выявило отсутствие меню для ребенка с диетой „Стол № 9“ (диета для больного диабетом — прим. URA.RU). Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы руководство интерната устранило нарушение», — указано в судебных материалах. Суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора к ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Руководство интерната обязано обеспечить спецпитанием больного диабетом ребенка. Ранее в Курганской области было завершено расследование уголовного дела по факту махинаций с закупкой продуктов питания для ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». На скамью подсудимых попали: директор детского дома-интерната, его супруга-предприниматель и главный бухгалтер учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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