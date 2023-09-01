Курганец, знакомый с подозреваемым в поджоге подростков, рассказал свою версию произошедшего

Житель Курганской области заявил, что подростки якобы сами облились бензином

Подозреваемый в поджоге якобы сам загорелся из-за бензина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области заявил, что его знакомый не поджигал подростков и не скрывался с места происшествия. Подозреваемый якобы загорелся сам и задел несовершеннолетних, облившихся до этого бензином. Курганец рассказал свою версию случившегося, отправив ее в бот telegram-канала «Курганистан». Ранее жителя деревни Верхнеглубокое задержали за поджог подростков, один из которых позже скончался в больнице.

«Тем вечером подозреваемый в поджоге шел в гости к брату и подошел поздороваться с подростками. Они, вероятно, сидели и нюхали бензин. Знакомый спросил, для чего они это делают, но получил в ответ много нехороших слов. Никто ничего не выливал на детей! Они сами облились, пока нюхали его. После этого знакомый взял немного бензина, вылил его на траву и поджег, чтобы показать, что будет, если его нюхать, после чего у него самого загорелись руки. Он дернулся и задел мальчиков, они тоже загорелись. Он сразу бросился тушить и позвонил в скорую», — рассказал курганец.

По его словам, подозреваемый не скрывался с места происшествия. «Он сам испугался и ушел домой после того, как подростков забрала скорая. Позже приехала полиция и начала всех допрашивать, и раз произошел такой случай, то его задержали», — подчеркнул он.

В деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского муниципального округа мужчина облил бензином двух подростков и поджег их. Потерпевших госпитализировали, но один из несовершеннолетних скончался в больнице. Курганец был задержан сотрудниками уголовного розыска, в региональном СУ СКР против него возбудили уголовное дело. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО.