ВС РФ отчитались об успехах в Клещеевке

Минобороны РФ: армия России улучшила положение в Клещеевке
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Российские войска продолжают наступление на клещеевском направлении Фото:
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Вооруженные силы России заняли более выгодное положение по переднему краю у населенного пункта Клещеевка (Бахмутский район). Об этом сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики», — заявили в пресс-службе Минобороны в Telegram. Ранее сообщалось, что ВС РФ перешли в наступление на Клещевском направлении.

Наступление в районе Клещеевки началось 13 августа. Тогда российские силы выбили из южной части населенного пункта украинские силы. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, на этом направлении в боях участвуют и бойцы спецназа «Ахмат». 26 августа он отмечал, что бойцы уничтожили 75% от бригады Вооруженных сил Украины, которая находится на этом направлении.

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Вооруженные силы России заняли более выгодное положение по переднему краю у населенного пункта Клещеевка (Бахмутский район). Об этом сообщили в Минобороны России. «На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики», — заявили в пресс-службе Минобороны в Telegram. Ранее сообщалось, что ВС РФ перешли в наступление на Клещевском направлении. Наступление в районе Клещеевки началось 13 августа. Тогда российские силы выбили из южной части населенного пункта украинские силы. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, на этом направлении в боях участвуют и бойцы спецназа «Ахмат». 26 августа он отмечал, что бойцы уничтожили 75% от бригады Вооруженных сил Украины, которая находится на этом направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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