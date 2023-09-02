ВС РФ отчитались об успехах в Клещеевке Минобороны РФ: армия России улучшила положение в Клещеевке 02 сентября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 + Российские войска продолжают наступление на клещеевском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России заняли более выгодное положение по переднему краю у населенного пункта Клещеевка (Бахмутский район). Об этом сообщили в Минобороны России. «На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики», — заявили в пресс-службе Минобороны в Telegram. Ранее сообщалось, что ВС РФ перешли в наступление на Клещевском направлении. Наступление в районе Клещеевки началось 13 августа. Тогда российские силы выбили из южной части населенного пункта украинские силы. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, на этом направлении в боях участвуют и бойцы спецназа «Ахмат». 26 августа он отмечал, что бойцы уничтожили 75% от бригады Вооруженных сил Украины, которая находится на этом направлении. Вооруженные силы России заняли более выгодное положение по переднему краю у населенного пункта Клещеевка (Бахмутский район). Об этом сообщили в Минобороны России. «На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики», — заявили в пресс-службе Минобороны в Telegram. Ранее сообщалось, что ВС РФ перешли в наступление на Клещевском направлении. Наступление в районе Клещеевки началось 13 августа. Тогда российские силы выбили из южной части населенного пункта украинские силы. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, на этом направлении в боях участвуют и бойцы спецназа «Ахмат». 26 августа он отмечал, что бойцы уничтожили 75% от бригады Вооруженных сил Украины, которая находится на этом направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям