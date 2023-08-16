Добровольческий батальон сообщил о наступлении ВСУ под Бахмутом Батальон «Эспаньола» сообщил об уничтожении наступающих сил Украины под Артемовском 16 августа 2023 в 16:38 Размер текста - 17 + Один боец «Эспаньола» погиб при атаке ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила наступающие силы ВСУ, предпринявшие попытку прорыва под Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого батальона «Эспаньол», сформированного из фанатов различных футбольных клубов. «Была попытка прорыва, были долгие бои. Позиции мы не оставили, а наоборот, наступающие силы были уничтожены, остатки отошли», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. Там отметили, что в рядах подразделения есть несколько раненых и один убитый. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал Марьинку, Авдеевку и Артемовск одними из горячих участков фронта. Самым горячим, по его словам, остается херсонское направление. Армия России уничтожила наступающие силы ВСУ, предпринявшие попытку прорыва под Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого батальона «Эспаньол», сформированного из фанатов различных футбольных клубов. «Была попытка прорыва, были долгие бои. Позиции мы не оставили, а наоборот, наступающие силы были уничтожены, остатки отошли», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. Там отметили, что в рядах подразделения есть несколько раненых и один убитый. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал Марьинку, Авдеевку и Артемовск одними из горячих участков фронта. Самым горячим, по его словам, остается херсонское направление. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям