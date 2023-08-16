Добровольческий батальон сообщил о наступлении ВСУ под Бахмутом

Армия России уничтожила наступающие силы ВСУ, предпринявшие попытку прорыва под Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого батальона «Эспаньол», сформированного из фанатов различных футбольных клубов.
«Была попытка прорыва, были долгие бои. Позиции мы не оставили, а наоборот, наступающие силы были уничтожены, остатки отошли», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. Там отметили, что в рядах подразделения есть несколько раненых и один убитый.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал Марьинку, Авдеевку и Артемовск одними из горячих участков фронта. Самым горячим, по его словам, остается херсонское направление.
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