Добровольческий батальон сообщил о наступлении ВСУ под Бахмутом

Батальон «Эспаньола» сообщил об уничтожении наступающих сил Украины под Артемовском
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Один боец «Эспаньола» погиб при атаке ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила наступающие силы ВСУ, предпринявшие попытку прорыва под Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого батальона «Эспаньол», сформированного из фанатов различных футбольных клубов.

«Была попытка прорыва, были долгие бои. Позиции мы не оставили, а наоборот, наступающие силы были уничтожены, остатки отошли», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. Там отметили, что в рядах подразделения есть несколько раненых и один убитый.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал Марьинку, Авдеевку и Артемовск одними из горячих участков фронта. Самым горячим, по его словам, остается херсонское направление.

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Армия России уничтожила наступающие силы ВСУ, предпринявшие попытку прорыва под Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого батальона «Эспаньол», сформированного из фанатов различных футбольных клубов. «Была попытка прорыва, были долгие бои. Позиции мы не оставили, а наоборот, наступающие силы были уничтожены, остатки отошли», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. Там отметили, что в рядах подразделения есть несколько раненых и один убитый. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал Марьинку, Авдеевку и Артемовск одними из горячих участков фронта. Самым горячим, по его словам, остается херсонское направление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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