Курганское представительство в Москве нанимает эвакуатор для своих автомобилей

Представительство Курганской области при правительстве России, которым руководит замгубернатора Андрей Алексеев, закупает услуги эвакуатора для двух представительских автомобилей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Услуги автоэвакуатора по Москве и Московской области для автомобилей Toyota Camry (2014 г.) и Mercedes-Benz S 500 (2006 г.). Заказчик представительство Курганской области при правительстве РФ», — указано в документации тендера.
Согласно документации госзакупки, услуги эвакуатора подрядчик будет оказывать до конца 2023 года. Начальная цена контракта 40 тысяч рублей. Уточняется, что эвакуатор необходим, если автомобили курганского представительства в Москве сломаются или попадут в ДТП.
Ранее представительство Курганской области при правительстве России переехало из здания газеты «Известия» в более дорогой офис в Москве. За аренду в месяц власти будут платить 320 тысяч. До этого сумма составляла 275 тысяч рублей.
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