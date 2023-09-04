Путин поблагодарил Бога за встречу с Эрдоганом

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Владимир Путин рад, что встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась Фото:

Президент России Владимир Путин поблагодарил Бога за то, что встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоялась. По словам российского главы, переговоры двух президентов неоднократно переносились.

«Договоренность о нашей встрече была достигнута давно, но в силу разных причин она переносилась. Слава Богу, что она сегодня состоится», — сказал Владимир Путин. Трансляция переговоров велась на rutube-канале URA.RU.

Ранее стало известно о прибытии Эрдогана в Сочи для встречи с Путиным. Главы государств намерены обсудить конфликт на Украине, а также вопросы зерновой сделки.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил Бога за то, что встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоялась. По словам российского главы, переговоры двух президентов неоднократно переносились. «Договоренность о нашей встрече была достигнута давно, но в силу разных причин она переносилась. Слава Богу, что она сегодня состоится», — сказал Владимир Путин. Трансляция переговоров велась на rutube-канале URA.RU. Ранее стало известно о прибытии Эрдогана в Сочи для встречи с Путиным. Главы государств намерены обсудить конфликт на Украине, а также вопросы зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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