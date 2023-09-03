Некоторые курганские таксисты бойкотируют новый закон

Некоторые таксисты не спешат оформлять лицензии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские водители такси отказываются получать специальные разрешения на перевозку людей и багажа из-за того, что агрегаторы продолжают давать заказы тем, у кого нет лицензии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы такси.

«Разницы для водителей никакой нет. Если бы с первого сентября начали давать заказы только тем, у кого есть лицензии, то тогда бы водители пошли их делать. Но те, у кого нет разрешений, продолжают работать в прежнем режиме. Иными словами, больше переживали, а на деле все оказалось проще. Самих пассажиров мало волнует, везет водитель с лицензией или без, им важно то, что поездка будет недорогой и быстрой», — рассказали URA.RU источники.

Сообщается, что водители также не могут оформить лицензии через Госуслуги, так как специализированная страница недоступна. В местных агрегаторах корреспонденту URA.RU пояснили, что в данный момент получить лицензии можно только через департамент экономического развития Курганской области. Таксисты также отмечают, что пока не спешат делать разрешения, так как в октябре 2023 года ожидаются изменения в некоторых пунктах закона. В частности, депутаты Госдумы будут пересматривать пункт о специализированных страховках для таксистов.

Корреспондент URA.RU обратилась к крупным агрегаторам Кургана. На запрос журналиста ответили только представители сервиса «Максим». Сообщается, что в компании более 450 водителей оформили разрешения на перевозку людей и багажа. Также 1 сентября подано примерно 150 заявлений на получение лицензий. Итого, со слов сотрудников агрегатора, будет 600 действующих разрешений. «Мы же говорили, что новый закон не предполагал переходного периода и не давал самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность такси. Поэтому никаких результатов в этом плане сейчас не увидеть, их гораздо позже надо будет смотреть», — делятся с журналистом представители агрегатора.