На КМЗ благоустраивают две новые парковки для заводчан (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На «Курганмашзаводе» готовят две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта сотрудников. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. После благоустройства появятся около 400 новых парковочных мест.

«На Курганмашзаводе благоустраивают две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта. На улице Баумана (19-й КПП) подготовлена площадь для 175 машино-мест. Это плюс к уже действующей территории, на которой паркуется 370 машин», — говорится в сообщении.

Еще одна парковочная зона на 200 машино-мест расположится на территории завода между цехами подготовки производства и сварных конструкций. Парковка также будет рассчитана на заводскую технику. На данный момент площадки отсыпаны щебнем, асфальтирование автостоянок запланировано в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что курганцев массово штрафуют за парковку возле оборонного завода. По данным мэрии, автомобили паркуют прямо на газонах.

На «Курганмашзаводе» благоустраивают две автостоянки для сотрудников Фото: telegram-канал «Курганмашзавод» https://t.me/KurganmashzavodNovosti/1453