На «Курганмашзаводе» готовят две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта сотрудников. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. После благоустройства появятся около 400 новых парковочных мест.
«На Курганмашзаводе благоустраивают две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта. На улице Баумана (19-й КПП) подготовлена площадь для 175 машино-мест. Это плюс к уже действующей территории, на которой паркуется 370 машин», — говорится в сообщении.
Еще одна парковочная зона на 200 машино-мест расположится на территории завода между цехами подготовки производства и сварных конструкций. Парковка также будет рассчитана на заводскую технику. На данный момент площадки отсыпаны щебнем, асфальтирование автостоянок запланировано в 2024 году.
Ранее URA.RU писало, что курганцев массово штрафуют за парковку возле оборонного завода. По данным мэрии, автомобили паркуют прямо на газонах.
На «Курганмашзаводе» благоустраивают две автостоянки для сотрудников
На «Курганмашзаводе» готовят две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта сотрудников. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. После благоустройства появятся около 400 новых парковочных мест. «На Курганмашзаводе благоустраивают две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта. На улице Баумана (19-й КПП) подготовлена площадь для 175 машино-мест. Это плюс к уже действующей территории, на которой паркуется 370 машин», — говорится в сообщении. Еще одна парковочная зона на 200 машино-мест расположится на территории завода между цехами подготовки производства и сварных конструкций. Парковка также будет рассчитана на заводскую технику. На данный момент площадки отсыпаны щебнем, асфальтирование автостоянок запланировано в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что курганцев массово штрафуют за парковку возле оборонного завода. По данным мэрии, автомобили паркуют прямо на газонах.