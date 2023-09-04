04 сентября 2023

На «Курганмашзаводе» появится две парковки на сотни мест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
На КМЗ благоустраивают две новые парковки для заводчан (архивное фото) Фото:

На «Курганмашзаводе» готовят две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта сотрудников. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. После благоустройства появятся около 400 новых парковочных мест.

«На Курганмашзаводе благоустраивают две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта. На улице Баумана (19-й КПП) подготовлена площадь для 175 машино-мест. Это плюс к уже действующей территории, на которой паркуется 370 машин», — говорится в сообщении.

Еще одна парковочная зона на 200 машино-мест расположится на территории завода между цехами подготовки производства и сварных конструкций. Парковка также будет рассчитана на заводскую технику. На данный момент площадки отсыпаны щебнем, асфальтирование автостоянок запланировано в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что курганцев массово штрафуют за парковку возле оборонного завода. По данным мэрии, автомобили паркуют прямо на газонах.

На «Курганмашзаводе» благоустраивают две автостоянки для сотрудников
На «Курганмашзаводе» благоустраивают две автостоянки для сотрудников
Фото:
Всего на двух парковках появится 375 новых машино-мест для заводчан
Всего на двух парковках появится 375 новых машино-мест для заводчан
Фото:

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На «Курганмашзаводе» готовят две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта сотрудников. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. После благоустройства появятся около 400 новых парковочных мест. «На Курганмашзаводе благоустраивают две дополнительные парковки для личного и служебного автотранспорта. На улице Баумана (19-й КПП) подготовлена площадь для 175 машино-мест. Это плюс к уже действующей территории, на которой паркуется 370 машин», — говорится в сообщении. Еще одна парковочная зона на 200 машино-мест расположится на территории завода между цехами подготовки производства и сварных конструкций. Парковка также будет рассчитана на заводскую технику. На данный момент площадки отсыпаны щебнем, асфальтирование автостоянок запланировано в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что курганцев массово штрафуют за парковку возле оборонного завода. По данным мэрии, автомобили паркуют прямо на газонах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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