Из Курганской области уехало почти на тысячу человек больше, чем приехало

В Курганской области за полгода снизилась миграционная убыль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за январь—июнь 2023 года наблюдается снижение показателя миграционной убыли. Разница между количеством выбывших и приехавших составила чуть меньше тысячи человек. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«За период с января по июнь в регион приехали 10 920 человек. Выбыл из Курганской области 11 851 человек. Миграционная убыль составляет 931 человек. За этот же период 2022 года данный показатель составлял 2103», — указано на сайте Свердловскстата.

Число прибывших за данный период сократилось на 1115 человек, или на 9,3%, а выбывших — на 2287 человек (на 16,2%). Из стран СНГ и других зарубежных стран в Курганскую область приехал 661 человек. Большинство из них жители Казахстана (38,4%) и Таджикистана (32,4%). Выехали из области в другие страны 745 человек, в том числе в Казахстан 34,9% и Таджикистан 20%.

Ранее URA.RU писало, что курганского губернатора просят ужесточить контроль за диаспорами и ограничить наем мигрантов. Епархия выступила с обращением к главе Кургана из-за роста количества преступлений, которые совершают иностранцы.