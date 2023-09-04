04 сентября 2023

Мэр из ЯНАО сообщила, когда в городе будет решена стратегическая проблема

В Лабытнанги проблема с качеством воды будет решена в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Чистая питьевая вода появится в Лабытнанги в 2024 году Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) проблема качества воды будет решена в 2024 году. Это первоочередная стратегическая задача, сообщила глава администрации города Марина Трескова.

«Близится к завершению строительство линейной части водовода. Ее протяженность составила более десяти километров, будет построена станция очистки воды и резервуары механической очистки воды», — сообщила Марина Трескова в эфире, трансляция которого проходит на ее странице в социальной сети «ВКонтакте.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги началось строительство водовода. Его строительство будет завершено в 2024 году.

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В Лабытнанги (ЯНАО) проблема качества воды будет решена в 2024 году. Это первоочередная стратегическая задача, сообщила глава администрации города Марина Трескова. «Близится к завершению строительство линейной части водовода. Ее протяженность составила более десяти километров, будет построена станция очистки воды и резервуары механической очистки воды», — сообщила Марина Трескова в эфире, трансляция которого проходит на ее странице в социальной сети «ВКонтакте. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги началось строительство водовода. Его строительство будет завершено в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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