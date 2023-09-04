Мэр из ЯНАО сообщила, когда в городе будет решена стратегическая проблема

В Лабытнанги проблема с качеством воды будет решена в 2024 году

05 сентября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Чистая питьевая вода появится в Лабытнанги в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) проблема качества воды будет решена в 2024 году. Это первоочередная стратегическая задача, сообщила глава администрации города Марина Трескова. «Близится к завершению строительство линейной части водовода. Ее протяженность составила более десяти километров, будет построена станция очистки воды и резервуары механической очистки воды», — сообщила Марина Трескова в эфире, трансляция которого проходит на ее странице в социальной сети «ВКонтакте. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги началось строительство водовода. Его строительство будет завершено в 2024 году.

В Лабытнанги (ЯНАО) проблема качества воды будет решена в 2024 году. Это первоочередная стратегическая задача, сообщила глава администрации города Марина Трескова. «Близится к завершению строительство линейной части водовода. Ее протяженность составила более десяти километров, будет построена станция очистки воды и резервуары механической очистки воды», — сообщила Марина Трескова в эфире, трансляция которого проходит на ее странице в социальной сети «ВКонтакте. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги началось строительство водовода. Его строительство будет завершено в 2024 году.