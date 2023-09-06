В Тюмени добились пенсии для сирот, чья мать умерла в Сирии

07 сентября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Женщина ушла из жизни в год рождения второго ребенка и дети остались одни в лагере для беженцев Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени через суд доказали факт смерти в Сирии тюменки, родившей там двух детей, в следствие чего сироты смогли получить пенсию по потере кормильца. О случае, произошедшем в 2022 году, URA.RU рассказал региональный уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов. «Гражданка РФ и жительница Тюмени родила на территории Сирии двух детей — в 2015-м и 2016-м годах. В год рождения последнего ребенка женщина умерла. У детей не было документов, также не было никаких бумаг о смерти матери. Детям помогли вернуться в Тюмень и начали работу над тем, чтобы они получили пенсию по потере кормильца», — рассказал URA.RU детский омбудсмен Андрей Степанов. После смерти матери дети находились в лагере для беженцев, с чужими людьми. При содействии сотрудников центрального аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ были проведены генетические экспертизы, установлено кровное родство с родственниками в Тюмени и детей вывезли к ним. После назначенный опекун детей обратилась за помощью в оформлении пенсии. Сначала в суде был установлен факт смерти матери. Затем, на этом основании, детям была назначена выплата по потере кормильца. «Это была большая и сложная работа. В ней участвовал не только областной аппарат уполномоченного, но и прокуратура, органы опеки и ЗАГС. И, конечно, нельзя не сказать об огромном вкладе наших коллег, защищающих права детей из РФ на территории Сирии», — отметил Степанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени через суд доказали факт смерти в Сирии тюменки, родившей там двух детей, в следствие чего сироты смогли получить пенсию по потере кормильца. О случае, произошедшем в 2022 году, URA.RU рассказал региональный уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов. «Гражданка РФ и жительница Тюмени родила на территории Сирии двух детей — в 2015-м и 2016-м годах. В год рождения последнего ребенка женщина умерла. У детей не было документов, также не было никаких бумаг о смерти матери. Детям помогли вернуться в Тюмень и начали работу над тем, чтобы они получили пенсию по потере кормильца», — рассказал URA.RU детский омбудсмен Андрей Степанов. После смерти матери дети находились в лагере для беженцев, с чужими людьми. При содействии сотрудников центрального аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ были проведены генетические экспертизы, установлено кровное родство с родственниками в Тюмени и детей вывезли к ним. После назначенный опекун детей обратилась за помощью в оформлении пенсии. Сначала в суде был установлен факт смерти матери. Затем, на этом основании, детям была назначена выплата по потере кормильца. «Это была большая и сложная работа. В ней участвовал не только областной аппарат уполномоченного, но и прокуратура, органы опеки и ЗАГС. И, конечно, нельзя не сказать об огромном вкладе наших коллег, защищающих права детей из РФ на территории Сирии», — отметил Степанов.