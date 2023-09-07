Житель ЯНАО лишился автомобиля из-за пристрастия с алкоголю

Житель села Мужи Шурышкарского района ЯНАО управлял транспортным средством в нетрезвом виде и будучи лишенным прав. За это суд постановил изъять у него Chevrolet Aveo в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Мужчина, будучи лишенным права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ, умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд конфисковал автомобиль Chevrolet Aveo в доход государства», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа в официальном telegram-канале.
Водитель был приговорен к обязательным работам на срок 200 часов. Также, мужчине запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
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