07 сентября 2023
06 сентября 2023

Житель ЯНАО лишился автомобиля из-за пристрастия с алкоголю

Суд конфисковал автомобиль у жителя ЯНАО за пьяное вождение
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
У жителя села Мужи был конфискован автомобиль за умышленное пьяное вождение Фото:

Житель села Мужи Шурышкарского района ЯНАО управлял транспортным средством в нетрезвом виде и будучи лишенным прав. За это суд постановил изъять у него Chevrolet Aveo в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Мужчина, будучи лишенным права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ, умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд конфисковал автомобиль Chevrolet Aveo в доход государства», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа в официальном telegram-канале.

Водитель был приговорен к обязательным работам на срок 200 часов. Также, мужчине запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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Житель села Мужи Шурышкарского района ЯНАО управлял транспортным средством в нетрезвом виде и будучи лишенным прав. За это суд постановил изъять у него Chevrolet Aveo в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Мужчина, будучи лишенным права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ, умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд конфисковал автомобиль Chevrolet Aveo в доход государства», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа в официальном telegram-канале. Водитель был приговорен к обязательным работам на срок 200 часов. Также, мужчине запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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