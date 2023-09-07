В Тюмени два дня ищут пропавшего без вести парня. Фото

08 сентября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Тюменец не выходит на связь уже два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени разыскивают 26-летнего Сирожиддина Кулдашева, который ушел из дома 6 сентября и пропал без вести. Об этом в своих соцсетях сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». «Разыскивается Сирожиддин Кулдашев, 1997 года рождения. 6 сентября ушел из дома по улице Советской в Тюмени и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — сообщается в ориентировке поисковиков. Молодой человек был одет в черные джинсы и кофту с капюшоном, черно-белые кроссовки. При себе имел темный рюкзак. На вид пропавшему 25 лет, рост 170-175 см, черные кудрявые волосы. Любую информацию о местонахождении тюменца можно сообщить в полицию по номеру 02 или 102 (с мобильных). Также можно связаться с поисковиками — +79323239911. Фото: поисковый отряд «Белая сова — Тюмень», https://vk.com/poisksova

В Тюмени разыскивают 26-летнего Сирожиддина Кулдашева, который ушел из дома 6 сентября и пропал без вести. Об этом в своих соцсетях сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». «Разыскивается Сирожиддин Кулдашев, 1997 года рождения. 6 сентября ушел из дома по улице Советской в Тюмени и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — сообщается в ориентировке поисковиков. Молодой человек был одет в черные джинсы и кофту с капюшоном, черно-белые кроссовки. При себе имел темный рюкзак. На вид пропавшему 25 лет, рост 170-175 см, черные кудрявые волосы. Любую информацию о местонахождении тюменца можно сообщить в полицию по номеру 02 или 102 (с мобильных). Также можно связаться с поисковиками — +79323239911.