07 сентября 2023

В Тюмени два дня ищут пропавшего без вести парня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Тюменец не выходит на связь уже два дня Фото:

В Тюмени разыскивают 26-летнего Сирожиддина Кулдашева, который ушел из дома 6 сентября и пропал без вести. Об этом в своих соцсетях сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень».

«Разыскивается Сирожиддин Кулдашев, 1997 года рождения. 6 сентября ушел из дома по улице Советской в Тюмени и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — сообщается в ориентировке поисковиков.

Молодой человек был одет в черные джинсы и кофту с капюшоном, черно-белые кроссовки. При себе имел темный рюкзак. На вид пропавшему 25 лет, рост 170-175 см, черные кудрявые волосы.

Любую информацию о местонахождении тюменца можно сообщить в полицию по номеру 02 или 102 (с мобильных). Также можно связаться с поисковиками — +79323239911.

Фото:

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В Тюмени разыскивают 26-летнего Сирожиддина Кулдашева, который ушел из дома 6 сентября и пропал без вести. Об этом в своих соцсетях сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». «Разыскивается Сирожиддин Кулдашев, 1997 года рождения. 6 сентября ушел из дома по улице Советской в Тюмени и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — сообщается в ориентировке поисковиков. Молодой человек был одет в черные джинсы и кофту с капюшоном, черно-белые кроссовки. При себе имел темный рюкзак. На вид пропавшему 25 лет, рост 170-175 см, черные кудрявые волосы. Любую информацию о местонахождении тюменца можно сообщить в полицию по номеру 02 или 102 (с мобильных). Также можно связаться с поисковиками — +79323239911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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