Агитаторы Александра Моора получили награды

Молодежь из команды кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора получила благодарственные письма за свою работу. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Команда Александра Моора — кандидата на пост губернатора Тюменской области, после закрытия избирательных участков собралась на набережной в Тюмени. Руководитель исполнительного комитета реготделения „Единой России“ Ольга Швецова вручила молодым людям благодарственные письма», — рассказали в инфоцентре.
Встреча прошла в «Конторе пароходства». Награды за свою работу получили тюменцы, которые с 28 июля по 8 сентября трудились на площадках, рассказывая горожанам о достижениях региона в рамках пикетной программы.
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