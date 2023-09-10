10 сентября 2023

Агитаторы Александра Моора получили награды

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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, моор александр
Сторонники Александра Моора (в центре) получили благодарности Фото:

Молодежь из команды кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора получила благодарственные письма за свою работу. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Команда Александра Моора — кандидата на пост губернатора Тюменской области, после закрытия избирательных участков собралась на набережной в Тюмени. Руководитель исполнительного комитета реготделения „Единой России“ Ольга Швецова вручила молодым людям благодарственные письма», — рассказали в инфоцентре.

Встреча прошла в «Конторе пароходства». Награды за свою работу получили тюменцы, которые с 28 июля по 8 сентября трудились на площадках, рассказывая горожанам о достижениях региона в рамках пикетной программы.

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Молодежь из команды кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора получила благодарственные письма за свою работу. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Команда Александра Моора — кандидата на пост губернатора Тюменской области, после закрытия избирательных участков собралась на набережной в Тюмени. Руководитель исполнительного комитета реготделения „Единой России“ Ольга Швецова вручила молодым людям благодарственные письма», — рассказали в инфоцентре. Встреча прошла в «Конторе пароходства». Награды за свою работу получили тюменцы, которые с 28 июля по 8 сентября трудились на площадках, рассказывая горожанам о достижениях региона в рамках пикетной программы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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