11 сентября 2023
10 сентября 2023

В ЯНАО спасли белого медведя, терроризировавшего тундровиков. Фото, видео

В ЯНАО спасатели провели спецоперацию по эвакуации белого медведя
© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, белый медведь
Белого медведя, разорившего чум оленевода, нашли и эвакуировали Фото:

В ЯНАО спасатели обнаружили в тундре белого медведя, который разорил чум тундровика, и провели специальную операцию по его эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природы и экологии ЯНАО.

«Буйного хищника удалось выследить и усыпить. После этого косолапого перевезли на полуостров Явай», — сообщает пресс-служба департамента в официальном telegram-канале.

В спецоперации участвовали сотрудники службы охраны биоресурсов, дирекции особо охраняемых природных территорий, представители департамента природы ЯНАО и специалисты московского зоопарка. В спасении медведя приняло участие одиннадцать человек. Сейчас медведь чувствует себя хорошо и проходит адаптацию на новом месте.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ямальском районе белый медведь напал на чум оленевода. Это был тот же медведь, который напал на тундровиков в фактории Усть-Юрибей. В Росприроднадзор был послан запрос о возможной ликвидации опасного зверя.

Белого медведя эвакуировали на полуостров Явай
Белого медведя эвакуировали на полуостров Явай
Фото:

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В ЯНАО спасатели обнаружили в тундре белого медведя, который разорил чум тундровика, и провели специальную операцию по его эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природы и экологии ЯНАО. «Буйного хищника удалось выследить и усыпить. После этого косолапого перевезли на полуостров Явай», — сообщает пресс-служба департамента в официальном telegram-канале. В спецоперации участвовали сотрудники службы охраны биоресурсов, дирекции особо охраняемых природных территорий, представители департамента природы ЯНАО и специалисты московского зоопарка. В спасении медведя приняло участие одиннадцать человек. Сейчас медведь чувствует себя хорошо и проходит адаптацию на новом месте. Ранее URA.RU рассказало, что в Ямальском районе белый медведь напал на чум оленевода. Это был тот же медведь, который напал на тундровиков в фактории Усть-Юрибей. В Росприроднадзор был послан запрос о возможной ликвидации опасного зверя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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