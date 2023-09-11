В ЯНАО спасатели обнаружили в тундре белого медведя, который разорил чум тундровика, и провели специальную операцию по его эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природы и экологии ЯНАО.
«Буйного хищника удалось выследить и усыпить. После этого косолапого перевезли на полуостров Явай», — сообщает пресс-служба департамента в официальном telegram-канале.
В спецоперации участвовали сотрудники службы охраны биоресурсов, дирекции особо охраняемых природных территорий, представители департамента природы ЯНАО и специалисты московского зоопарка. В спасении медведя приняло участие одиннадцать человек. Сейчас медведь чувствует себя хорошо и проходит адаптацию на новом месте.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ямальском районе белый медведь напал на чум оленевода. Это был тот же медведь, который напал на тундровиков в фактории Усть-Юрибей. В Росприроднадзор был послан запрос о возможной ликвидации опасного зверя.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.