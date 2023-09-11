11 сентября 2023

В ЯНАО мужчина отрезал другу палец под впечатлением от фильма ужасов

«МК Ямал»: в Надыме мужчина отрезал палец приятелю, вдохновившись фильмом «Пила»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме мужчина отсек собутыльнику палец за просмотром фильма «Пила» Фото:

В Надыме (ЯНАО) мужчина отрезал палец другу во время просмотра фильма ужасов «Пила». Об этом сообщили журналисты, факт происшествия подтвердили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«Мужчины смотрели фильм, а в процессе пили алкоголь. [В процессе] один надымчанин предложил другому испытать свои силы — отсечь кусок пальца. Тот не пожалел себя и согласился», — сообщает «МК Ямал».

В результате, мужчина отсек приятелю фалангу пальца. Испугавшись кровотечения, они поспешили в больницу, где пострадавшему оказали необходимую помощь, после чего сообщили о травме криминального характера в правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили факт происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая обстоятельства происшествия.

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В Надыме (ЯНАО) мужчина отрезал палец другу во время просмотра фильма ужасов «Пила». Об этом сообщили журналисты, факт происшествия подтвердили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. «Мужчины смотрели фильм, а в процессе пили алкоголь. [В процессе] один надымчанин предложил другому испытать свои силы — отсечь кусок пальца. Тот не пожалел себя и согласился», — сообщает «МК Ямал». В результате, мужчина отсек приятелю фалангу пальца. Испугавшись кровотечения, они поспешили в больницу, где пострадавшему оказали необходимую помощь, после чего сообщили о травме криминального характера в правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили факт происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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