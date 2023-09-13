Обвиняемого в коррупции экс-мэра Сытова курганские силовики задержали в ЯНАО. Инсайд

13 сентября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Бывшего курганского мэра силовики арестовали в ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудникам курганских правоохранительных структур пришлось выехать в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы задержать экс-главу Целинного округа (Курганская область) Александра Сытова. Бывший чиновник, подозреваемый в коррупции, уехал и устроился на работу в ЯНАО, где и был арестован. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам. «Чтобы задержать Сытова, сотрудникам силовых структур пришлось преодолеть более двух тысяч километров. Там он был задержан и доставлен в Курганскую область», — рассказали источники. На севере Сытов успел устроиться директором школы. Согласно данным из открытых источников, руководителем школы-интерната в селе Халясавэй Пуровского района ЯНАО Сытова назначили 10 августа. По телефону приемной школы корреспонденту URA.RU сообщили, что директора школы нет на месте, поскольку он уехал на учебу. Его возвращения ждут в октябре. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области суд отправил на два месяца в СИЗО экс-главу Целинного округа. Бывшего чиновника арестовали по подозрению в получении трех взяток при строительстве и незаконном получении субсидии.

Сотрудникам курганских правоохранительных структур пришлось выехать в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы задержать экс-главу Целинного округа (Курганская область) Александра Сытова. Бывший чиновник, подозреваемый в коррупции, уехал и устроился на работу в ЯНАО, где и был арестован. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам. «Чтобы задержать Сытова, сотрудникам силовых структур пришлось преодолеть более двух тысяч километров. Там он был задержан и доставлен в Курганскую область», — рассказали источники. На севере Сытов успел устроиться директором школы. Согласно данным из открытых источников, руководителем школы-интерната в селе Халясавэй Пуровского района ЯНАО Сытова назначили 10 августа. По телефону приемной школы корреспонденту URA.RU сообщили, что директора школы нет на месте, поскольку он уехал на учебу. Его возвращения ждут в октябре. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области суд отправил на два месяца в СИЗО экс-главу Целинного округа. Бывшего чиновника арестовали по подозрению в получении трех взяток при строительстве и незаконном получении субсидии.