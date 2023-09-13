Обвиняемого в коррупции экс-мэра Сытова курганские силовики задержали в ЯНАО. Инсайд

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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Бывшего курганского мэра силовики арестовали в ЯНАО Фото:

Сотрудникам курганских правоохранительных структур пришлось выехать в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы задержать экс-главу Целинного округа (Курганская область) Александра Сытова. Бывший чиновник, подозреваемый в коррупции, уехал и устроился на работу в ЯНАО, где и был арестован. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам.

«Чтобы задержать Сытова, сотрудникам силовых структур пришлось преодолеть более двух тысяч километров. Там он был задержан и доставлен в Курганскую область», — рассказали источники. На севере Сытов успел устроиться директором школы.

Согласно данным из открытых источников, руководителем школы-интерната в селе Халясавэй Пуровского района ЯНАО Сытова назначили 10 августа. По телефону приемной школы корреспонденту URA.RU сообщили, что директора школы нет на месте, поскольку он уехал на учебу. Его возвращения ждут в октябре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области суд отправил на два месяца в СИЗО экс-главу Целинного округа. Бывшего чиновника арестовали по подозрению в получении трех взяток при строительстве и незаконном получении субсидии.

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Сотрудникам курганских правоохранительных структур пришлось выехать в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы задержать экс-главу Целинного округа (Курганская область) Александра Сытова. Бывший чиновник, подозреваемый в коррупции, уехал и устроился на работу в ЯНАО, где и был арестован. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам. «Чтобы задержать Сытова, сотрудникам силовых структур пришлось преодолеть более двух тысяч километров. Там он был задержан и доставлен в Курганскую область», — рассказали источники. На севере Сытов успел устроиться директором школы. Согласно данным из открытых источников, руководителем школы-интерната в селе Халясавэй Пуровского района ЯНАО Сытова назначили 10 августа. По телефону приемной школы корреспонденту URA.RU сообщили, что директора школы нет на месте, поскольку он уехал на учебу. Его возвращения ждут в октябре. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области суд отправил на два месяца в СИЗО экс-главу Целинного округа. Бывшего чиновника арестовали по подозрению в получении трех взяток при строительстве и незаконном получении субсидии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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