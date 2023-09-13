Заключенный из Тюмени ударил надзирателя ножницами в сердце

14 сентября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Заключенному из тюменской колонии продлили срок за нападение на надзирателя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменский заключенный напал на надзирателя, ударил его головой в лицо и нанес удары в сердце канцелярскими ножницами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Из спальной секции доносилась громкая речь вперемешку с нецензурной бранью. Приехавший оперативник попытался уложить осужденных спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор. Эта угроза только разозлила двух осужденных, которые, набросившись на оперативника с кулаками, грозили убийством. Один из них с силой боднул его головой в лицо, а потом вооружился канцелярскими ножницами и несколько раз ударил представителя администрации в область сердца», — сказано в публикации пресс-службы. Услышав шум, в камеру ворвались сотрудники тюрьмы и обезвредили нападавших. В отношении заключенных возбуждено очередное уголовное дело. Один из них — 22-летний Иван Шашуков, судимый за пьяную езду. Он должен был выйти из тюрьмы через полтора года, однако из-за содеянного суд назначил ему дополнительно два года лишения свободы.

Тюменский заключенный напал на надзирателя, ударил его головой в лицо и нанес удары в сердце канцелярскими ножницами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Из спальной секции доносилась громкая речь вперемешку с нецензурной бранью. Приехавший оперативник попытался уложить осужденных спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор. Эта угроза только разозлила двух осужденных, которые, набросившись на оперативника с кулаками, грозили убийством. Один из них с силой боднул его головой в лицо, а потом вооружился канцелярскими ножницами и несколько раз ударил представителя администрации в область сердца», — сказано в публикации пресс-службы. Услышав шум, в камеру ворвались сотрудники тюрьмы и обезвредили нападавших. В отношении заключенных возбуждено очередное уголовное дело. Один из них — 22-летний Иван Шашуков, судимый за пьяную езду. Он должен был выйти из тюрьмы через полтора года, однако из-за содеянного суд назначил ему дополнительно два года лишения свободы.