Заключенный из Тюмени ударил надзирателя ножницами в сердце

Тюменский заключенный напал на надзирателя, ударил его головой в лицо и нанес удары в сердце канцелярскими ножницами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Из спальной секции доносилась громкая речь вперемешку с нецензурной бранью. Приехавший оперативник попытался уложить осужденных спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор. Эта угроза только разозлила двух осужденных, которые, набросившись на оперативника с кулаками, грозили убийством. Один из них с силой боднул его головой в лицо, а потом вооружился канцелярскими ножницами и несколько раз ударил представителя администрации в область сердца», — сказано в публикации пресс-службы.
Услышав шум, в камеру ворвались сотрудники тюрьмы и обезвредили нападавших. В отношении заключенных возбуждено очередное уголовное дело. Один из них — 22-летний Иван Шашуков, судимый за пьяную езду. Он должен был выйти из тюрьмы через полтора года, однако из-за содеянного суд назначил ему дополнительно два года лишения свободы.
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