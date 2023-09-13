13 сентября 2023

Заключенный из Тюмени ударил надзирателя ножницами в сердце

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Заключенному из тюменской колонии продлили срок за нападение на надзирателя Фото:

Тюменский заключенный напал на надзирателя, ударил его головой в лицо и нанес удары в сердце канцелярскими ножницами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Из спальной секции доносилась громкая речь вперемешку с нецензурной бранью. Приехавший оперативник попытался уложить осужденных спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор. Эта угроза только разозлила двух осужденных, которые, набросившись на оперативника с кулаками, грозили убийством. Один из них с силой боднул его головой в лицо, а потом вооружился канцелярскими ножницами и несколько раз ударил представителя администрации в область сердца», — сказано в публикации пресс-службы.

Услышав шум, в камеру ворвались сотрудники тюрьмы и обезвредили нападавших. В отношении заключенных возбуждено очередное уголовное дело. Один из них — 22-летний Иван Шашуков, судимый за пьяную езду. Он должен был выйти из тюрьмы через полтора года, однако из-за содеянного суд назначил ему дополнительно два года лишения свободы.

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Тюменский заключенный напал на надзирателя, ударил его головой в лицо и нанес удары в сердце канцелярскими ножницами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Из спальной секции доносилась громкая речь вперемешку с нецензурной бранью. Приехавший оперативник попытался уложить осужденных спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор. Эта угроза только разозлила двух осужденных, которые, набросившись на оперативника с кулаками, грозили убийством. Один из них с силой боднул его головой в лицо, а потом вооружился канцелярскими ножницами и несколько раз ударил представителя администрации в область сердца», — сказано в публикации пресс-службы. Услышав шум, в камеру ворвались сотрудники тюрьмы и обезвредили нападавших. В отношении заключенных возбуждено очередное уголовное дело. Один из них — 22-летний Иван Шашуков, судимый за пьяную езду. Он должен был выйти из тюрьмы через полтора года, однако из-за содеянного суд назначил ему дополнительно два года лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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