«Курганприбор» набирает сотрудников на зарплату в 200 тысяч рублей. Скрин

15 сентября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

На «Курганприборе» наладчикам станков с ПУ готовы платить 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оборонное предприятие «Курганприбор» набирает наладчиков станков с программным управлением (ПУ). Работникам готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей. Объявление о вакансии корреспондент URA.RU заметил на одном из автобусов. «Приглашаем на работу в АО „НПО ‚Курганприбор‘“. Вакансия: наладчик станков с ПУ. Заработная плата: 130-200 тысяч рублей», — указано в объявлении. Также курганцам предлагаются вакансии слесарей-ремонтников, токарей и шлифовщиков на зарплату до 110 тысяч рублей. Требования: наличие 5-6 разряда. Кроме того, на «Курганприбор» требуются станочники широкого профиля. Им обещают платить до 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» набирает работников для создания БМП-3. Кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы от шести месяцев. Амурская «дочка» КМЗ массово набирает ремонтников бронемашин. Слесарям готовы платить зарплату от 70 тысяч рублей. Также сообщалось, что курганцев зовут работать на производителя танков «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила. «Курганприбор» ищет наладчиков станков с ПУ, станочников, слесарей и токарей Фото: Тимур Нуцулханов, корреспондент URA.RU

Оборонное предприятие «Курганприбор» набирает наладчиков станков с программным управлением (ПУ). Работникам готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей. Объявление о вакансии корреспондент URA.RU заметил на одном из автобусов. «Приглашаем на работу в АО „НПО ‚Курганприбор‘“. Вакансия: наладчик станков с ПУ. Заработная плата: 130-200 тысяч рублей», — указано в объявлении. Также курганцам предлагаются вакансии слесарей-ремонтников, токарей и шлифовщиков на зарплату до 110 тысяч рублей. Требования: наличие 5-6 разряда. Кроме того, на «Курганприбор» требуются станочники широкого профиля. Им обещают платить до 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» набирает работников для создания БМП-3. Кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы от шести месяцев. Амурская «дочка» КМЗ массово набирает ремонтников бронемашин. Слесарям готовы платить зарплату от 70 тысяч рублей. Также сообщалось, что курганцев зовут работать на производителя танков «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила.