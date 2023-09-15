Тюменские «положенцы» признались, кто поставил их на посты «смотрящих»

Вор в законе Владимир Зятьков («Зятек»), считавшийся «смотрящим» за ХМАО и погибший в 2020 году, распределял роли в криминальном мире Тюмени и Ишима. Именно он поставил на посты глав преступных иерархий в этих городах. Как сообщил собственный источник URA.RU, об этом стало известно после задержания последних.
«После того, как задержали Сергея Патрушева („Патрушонок“, „смотрящий“ за Тюменью — прим. URA.RU) и Пивоварова („положенец“ Ишима — прим. URA.RU), они стали давать показания и рассказывать подробности о криминальной иерархии. Так выяснилось, что на эти посты их поставил Владимир Зятьков. Это стало поводом для уголовного дела, но, так как „Зятек“ погиб, его закрыли», — рассказал источник URA.RU.
Сергей Патрушев был задержан в ноябре 2020 года по делу о вымогательстве в отношении проституток. Обвинительное заключение в отношении Пивоварова было направлено в суд в конце августа 2023-го. А Владимир Зятьков ушел из жизни в сентябре 2020 года, разбившись во время столкновения баржи и катера в Сургуте.
URA.RU обратилось за комментариями в прокуратуру Тюменской области. Там рассказали о работе по противодействию организованной преступности, однако фамилии фигурантов называть не стали.
«Правоохранители ведут системную работу по выявлению и расследованию преступлений, в том числе по уголовной статье „Занятие высшего положения в преступной иерархии“. Так, в 2021—2023 годах к ответственности в Тюменской области привлечено два лица (уголовные дела находятся на рассмотрении в суде). В отношении еще одного гражданина было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с его смертью», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
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