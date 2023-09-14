В Тюмени сбили 12-летнюю девочку

В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы
В Тюмени сбили 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом передает ГИБДД Тюменской области. Девочка получила серьезные травмы.
«12-летняя девочка сбита вчера вечером автомобилем „Тойота“ на ул. Мельникайте, 10. По предварительным данным, девочка переходила улицу вне пешеходного перехода», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ГИБДД, ребенок получил тяжелые травмы. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
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