14 сентября 2023

В Тюмени сбили 12-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы Фото:

В Тюмени сбили 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом передает ГИБДД Тюменской области. Девочка получила серьезные травмы.

«12-летняя девочка сбита вчера вечером автомобилем „Тойота“ на ул. Мельникайте, 10. По предварительным данным, девочка переходила улицу вне пешеходного перехода», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, ребенок получил тяжелые травмы. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени сбили 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом передает ГИБДД Тюменской области. Девочка получила серьезные травмы. «12-летняя девочка сбита вчера вечером автомобилем „Тойота“ на ул. Мельникайте, 10. По предварительным данным, девочка переходила улицу вне пешеходного перехода», — говорится в сообщении ведомства. По данным ГИБДД, ребенок получил тяжелые травмы. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...