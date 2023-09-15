15 сентября 2023

В Кургане умерла заслуженный учитель РФ Людмила Иванцова

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, церковные свечи, пасха, православие
Церемония прощания с педагогом намечена на 16 сентября Фото:

В Кургане простятся с заслуженным учителем РФ Людмилой Иванцовой. Педагога не стало на 76-м году жизни, рассказали специалисты местной школы № 50, где она работала директором.

«14 сентября ушла из жизни заслуженный учитель РФ Людмила Иванцова. <…> Всю свою жизнь Людмила Петровна посвятила благородному делу — педагогической деятельности», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Иванцова родилась в апреле 1947 года. В 1969 году окончила историко-филологический факультет курганского пединститута. После начала работать учителем русского языка и литературы в школе №34. В августе 1986 года ее назначили на должность директора школы № 50.

Церемония прощания с Людмилой Иванцовой стоится 16 сентября. Она пройдет в траурном зале № 2 комплекса «Реквием» с 12:10 до 13:10.

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В Кургане простятся с заслуженным учителем РФ Людмилой Иванцовой. Педагога не стало на 76-м году жизни, рассказали специалисты местной школы № 50, где она работала директором. «14 сентября ушла из жизни заслуженный учитель РФ Людмила Иванцова. <…> Всю свою жизнь Людмила Петровна посвятила благородному делу — педагогической деятельности», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте». Иванцова родилась в апреле 1947 года. В 1969 году окончила историко-филологический факультет курганского пединститута. После начала работать учителем русского языка и литературы в школе №34. В августе 1986 года ее назначили на должность директора школы № 50. Церемония прощания с Людмилой Иванцовой стоится 16 сентября. Она пройдет в траурном зале № 2 комплекса «Реквием» с 12:10 до 13:10.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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