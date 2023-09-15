В Кургане умерла заслуженный учитель РФ Людмила Иванцова

Церемония прощания с педагогом намечена на 16 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане простятся с заслуженным учителем РФ Людмилой Иванцовой. Педагога не стало на 76-м году жизни, рассказали специалисты местной школы № 50, где она работала директором.

«14 сентября ушла из жизни заслуженный учитель РФ Людмила Иванцова. <…> Всю свою жизнь Людмила Петровна посвятила благородному делу — педагогической деятельности», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Иванцова родилась в апреле 1947 года. В 1969 году окончила историко-филологический факультет курганского пединститута. После начала работать учителем русского языка и литературы в школе №34. В августе 1986 года ее назначили на должность директора школы № 50.

Церемония прощания с Людмилой Иванцовой стоится 16 сентября. Она пройдет в траурном зале № 2 комплекса «Реквием» с 12:10 до 13:10.