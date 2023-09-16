Агишева призвала уволиться директора пермской школы после скандала с учеником

17 сентября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Надежда Агишева высказалась на тему резонансного события в пермской школе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Директор пермской техно-школы им. В.П. Савиных Сергей Каменев должен покинуть занимаемую должность по своему желанию после резонансного инцидента с учеником. С таким заявлением выступила экс-депутат Пермской гордумы, замглавы комиссии Общественной палаты региона по развитию институтов гражданского общества Надежда Агишева. «Я считаю, что если директор [Сергей Каменев] адекватен, то должен покинуть должность и принести извинения семье, мальчику и коллективу. Такого не должно быть нигде и никогда», — написала Надежда Агишева в своем telegram-канале. Агишева уверена, что глава образовательной организации не имел права притрагиваться к ученику и осуществлять любые публичные порицания. Права несовершеннолетних охраняет закон — в том числе право на их человеческое достоинство, подчеркнула она. Инцидент в новолядовской школе произошел несколькими днями ранее. Фото с моментом, где Каменев держит мальчика за шиворот и кричит на него, опубликовали очевидцы. В департаменте образования Перми начали служебную проверку. URA.RU выяснило, что поводом послужил спрятанный портфель. Педагог решил, что в его исчезновении виноват школьник. Бывшие выпускники техно-школы вступились за Каменева, потребовав адекватного разбирательства. Они направили открытое письмо в мэрию прикамской столицы. Позже в соцсети появилось полное видео эпизода, директор не применял физическую силу к ученику, уверяли авторы ролика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор пермской техно-школы им. В.П. Савиных Сергей Каменев должен покинуть занимаемую должность по своему желанию после резонансного инцидента с учеником. С таким заявлением выступила экс-депутат Пермской гордумы, замглавы комиссии Общественной палаты региона по развитию институтов гражданского общества Надежда Агишева. «Я считаю, что если директор [Сергей Каменев] адекватен, то должен покинуть должность и принести извинения семье, мальчику и коллективу. Такого не должно быть нигде и никогда», — написала Надежда Агишева в своем telegram-канале. Агишева уверена, что глава образовательной организации не имел права притрагиваться к ученику и осуществлять любые публичные порицания. Права несовершеннолетних охраняет закон — в том числе право на их человеческое достоинство, подчеркнула она. Инцидент в новолядовской школе произошел несколькими днями ранее. Фото с моментом, где Каменев держит мальчика за шиворот и кричит на него, опубликовали очевидцы. В департаменте образования Перми начали служебную проверку. URA.RU выяснило, что поводом послужил спрятанный портфель. Педагог решил, что в его исчезновении виноват школьник. Бывшие выпускники техно-школы вступились за Каменева, потребовав адекватного разбирательства. Они направили открытое письмо в мэрию прикамской столицы. Позже в соцсети появилось полное видео эпизода, директор не применял физическую силу к ученику, уверяли авторы ролика.