Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, чем полезны натовские автоматы

Бойцы ЧВК «Вагнер» используют автоматы наемников НАТО, чтобы беречь свои патроны

Бойцы ЧВК «Вагнер» использовали натовские автоматы, чтобы экономить свои патроны Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудник ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, чем были полезны натовские автоматы, захваченные у наемников ВСУ в зоне спецоперации на Украине. По словам бойца, их использовали ради экономии своих патронов. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«В ходе штурма брали натовские автоматы у наемников ВСУ. Во время боев использовали их, чтобы беречь свои патроны. Пострелял немного, пока пустым не станет, потом выбросил. В целом старался всегда с собой иметь два автомата», — рассказал курганец.

Также боец отметил, что в ходе боев из натовского снаряжения они забирали кевларовые бронежилеты и шлемы. Кроме того, в качестве полезных трофеев были тепловизоры и оптика.

Ранее курганский боец рассказал о системе штрафов в ЧВК «Вагнер». По его словам, за потерянное снаряжение и оружие у наемников вычитали до 250 тысяч рублей. Также «вагнеровец» сообщал URA.RU о строгих порядках при взятии трофеев. Со слов военнослужащего, участникам компании нельзя было забирать чужую добычу. Также сообщалось, что на фоне ужесточения набора в ЧВК «Вагнер» бывших наемников начали вербовать в Росгвардию.