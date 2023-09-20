20 сентября 2023

Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, чем полезны натовские автоматы

Бойцы ЧВК «Вагнер» используют автоматы наемников НАТО, чтобы беречь свои патроны
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, всу, stock
Бойцы ЧВК «Вагнер» использовали натовские автоматы, чтобы экономить свои патроны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудник ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, чем были полезны натовские автоматы, захваченные у наемников ВСУ в зоне спецоперации на Украине. По словам бойца, их использовали ради экономии своих патронов. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«В ходе штурма брали натовские автоматы у наемников ВСУ. Во время боев использовали их, чтобы беречь свои патроны. Пострелял немного, пока пустым не станет, потом выбросил. В целом старался всегда с собой иметь два автомата», — рассказал курганец.

Также боец отметил, что в ходе боев из натовского снаряжения они забирали кевларовые бронежилеты и шлемы. Кроме того, в качестве полезных трофеев были тепловизоры и оптика.

Ранее курганский боец рассказал о системе штрафов в ЧВК «Вагнер». По его словам, за потерянное снаряжение и оружие у наемников вычитали до 250 тысяч рублей. Также «вагнеровец» сообщал URA.RU о строгих порядках при взятии трофеев. Со слов военнослужащего, участникам компании нельзя было забирать чужую добычу. Также сообщалось, что на фоне ужесточения набора в ЧВК «Вагнер» бывших наемников начали вербовать в Росгвардию.

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Сотрудник ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, чем были полезны натовские автоматы, захваченные у наемников ВСУ в зоне спецоперации на Украине. По словам бойца, их использовали ради экономии своих патронов. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «В ходе штурма брали натовские автоматы у наемников ВСУ. Во время боев использовали их, чтобы беречь свои патроны. Пострелял немного, пока пустым не станет, потом выбросил. В целом старался всегда с собой иметь два автомата», — рассказал курганец. Также боец отметил, что в ходе боев из натовского снаряжения они забирали кевларовые бронежилеты и шлемы. Кроме того, в качестве полезных трофеев были тепловизоры и оптика. Ранее курганский боец рассказал о системе штрафов в ЧВК «Вагнер». По его словам, за потерянное снаряжение и оружие у наемников вычитали до 250 тысяч рублей. Также «вагнеровец» сообщал URA.RU о строгих порядках при взятии трофеев. Со слов военнослужащего, участникам компании нельзя было забирать чужую добычу. Также сообщалось, что на фоне ужесточения набора в ЧВК «Вагнер» бывших наемников начали вербовать в Росгвардию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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