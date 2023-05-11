В Курганской области остался один действующий пожар

В Курганской области на 12 мая действует всего лишь один лесной пожар, все ландшафтные возгорания потушены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Ландшафтных пожаров нет, лесной пожар один — в Шатровском районе, но он уже локализован, угрозы населенным пунктам нет», — передает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС. В пресс-службе ведомства также уточнили, что на данный момент о стабилизации обстановки говорить преждевременно из-за погодных условий. В пресс-службе URA.RU подтвердили эту информацию.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более 500 домов и свыше 4700 строений. В огне погиб 21 человек. С 7 мая в регионе из-за природных пожаров введен режим ЧС.
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