11 мая 2023

В Курганской области остался один действующий пожар

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В Шатровском округе локализован единственный в регионе лесной пожар Фото:
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В Курганской области на 12 мая действует всего лишь один лесной пожар, все ландшафтные возгорания потушены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Ландшафтных пожаров нет, лесной пожар один — в Шатровском районе, но он уже локализован, угрозы населенным пунктам нет», — передает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС. В пресс-службе ведомства также уточнили, что на данный момент о стабилизации обстановки говорить преждевременно из-за погодных условий. В пресс-службе URA.RU подтвердили эту информацию.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более 500 домов и свыше 4700 строений. В огне погиб 21 человек. С 7 мая в регионе из-за природных пожаров введен режим ЧС.

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В Курганской области на 12 мая действует всего лишь один лесной пожар, все ландшафтные возгорания потушены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «Ландшафтных пожаров нет, лесной пожар один — в Шатровском районе, но он уже локализован, угрозы населенным пунктам нет», — передает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС. В пресс-службе ведомства также уточнили, что на данный момент о стабилизации обстановки говорить преждевременно из-за погодных условий. В пресс-службе URA.RU подтвердили эту информацию. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более 500 домов и свыше 4700 строений. В огне погиб 21 человек. С 7 мая в регионе из-за природных пожаров введен режим ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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